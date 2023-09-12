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ОДК-Кузнецов презентовал стратегию развития рационализаторства и научно-технического творчества на региональном уровне

12 сентября 2023 10:59
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ОДК-Кузнецов презентовал стратегию развития рационализаторства и научно-технического творчества на региональном уровне

Развитие рационализаторства и изобретательства обсудили эксперты, представители промышленности, колледжей и вузов на круглом столе «Инженерия будущего: изобретательство и рационализаторство» при участии Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начальник программно-проектного управления ОДК-Кузнецов Сергей Кулагин рассказал участникам мероприятия, как ведется рационализаторская деятельность на предприятии.

Организаторами круглого стола выступили Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и управляющая компания научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Мероприятие прошло в Самарской областной универсальной научной библиотеке.

Предложения по рационализаторству озвучили представители предприятий и вузов, учащиеся самарских школ и лицеев. С докладом о проекте развития рационализаторства в ОДК-Кузнецов выступил начальник программно-проектного управления ОДК-Кузнецов Сергей Кулагин. На предприятии с 2022 года реализуется стратегический проект по возрождению рационализаторства и вовлечению сотрудников в процесс научно-технического творчества, направленного на улучшение показателей производства. Итогом работы проекта «Трансформация рационализаторской деятельности» станут технические и экономические новинки, разработанные на основе идей и предложений работников.

По условиям проекта, четыре производственных подразделения стали пилотными площадками для реализации рацпредложений. Наилучшие результаты показал цех испытаний узлов и агрегатов двигателей: с января по июль 2023 года рационализаторы-испытатели подали больше всех предложений – 26, из которых 15 находится на этапе реализации, а 7 уже успешно реализованы. Один из лучших рационализаторов, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Юрий Качанович, имеет 15 признанных рацпредложений и 2 реализованных.

На втором месте цех термической обработки деталей: признано 11 рацпредложений, внедрено 3. От цеха раскройно-заготовительного производства было признано 5 предложений, реализовано 1. В цехе металлургического производства признано 3 рацпредложения. Признанными являются предложения, рассмотренные и одобренные экспертным советом под председательством начальника цеха.

«На данный момент разрабатывается концепция цифровой платформы для оперативного сбора рационализаторских предложений, технической и экономической оценки идей и оперативной связи с экспертами. С помощью этой платформы мы сможем придать проекту больший охват и уделить внимание каждому предложению. Внедрение цифровой платформы рационализаторства потребует применения новых программных и технических средств, оснащения цехов дополнительным оборудованием для доступа к платформе. Ключевые аспекты этого проекта будут определены уже в этом году», - отметил заместитель управляющего директора по развитию ОДК-Кузнецов Павел Бехер.

За признание и реализацию предложений по улучшениям их разработчики получают поощрительные выплаты, а также авторское вознаграждение – процент от экономического эффекта за первый, второй и третий годы реализации рацпредложения.

«Заниматься научно-техническим творчеством может каждый человек, независимо от возраста и стажа работы – главное, чтобы было желание и увлеченность своим делом. Придумать какое-то техническое устройство или усовершенствовать методику своей работы, улучшить логистику, сэкономить время, ресурсы, увеличить производительность – все это рационализаторская деятельность. Эти открытия и усовершенствования могут помочь другим специалистам и всему предприятию в целом. Мы видим, что рационализаторское движение все больше заинтересовывает сотрудников», - сказал Сергей Кулагин.

В октябре на предприятии состоится День рационализатора, где будут подведены промежуточные итоги работы и озвучены планы по развитию проекта «Трансформация рационализаторской деятельности». Также в ОДК-Кузнецов стартовало обучение – ускоренный курс «Введение в рационализаторство» для работников, где можно познакомиться с движением рационализаторов, подходами и инструментами, примерами решения рационализаторских задач.

Теги: ОДК-Кузнецов

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