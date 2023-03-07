ОДК-Кузнецов определил победителей конкурса проектов «умного» производства

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В Точке кипения Самарского государственного технического университета состоялся финал конкурса-хакатона ОДК-Кузнецов «Умная фабрика». Это совместный проект вуза и предприятия. Студентам политеха было предложено разработать проект производственного корпуса с использованием современных технологий для ОДК-Кузнецов, который выступил в роли заказчика.

Цифровые модели производства создавались участниками в течение двух месяцев при поддержке экспертов ОДК-Кузнецов и наставничестве преподавателей университета. Работы были направлены проектирование центра специализации по производству агрегатов для газотурбинных двигателей. Технические требования и бюджет проекта для участников конкурса были строго регламентированы заданием «заказчика».

Пять междисциплинарных команд, всего 45 человек, работали над внешним обликом производственного корпуса, внутренними техническими решениями, учитывающими принципы энергоэффективности и оптимизации производственного цикла. Обязательным для проектов было задействование принципов «умного здания» – цифровой системы обеспечения промышленного объекта. В ходе работы над проектом ребята неоднократно побывали на реальном производстве в ОДК-Кузнецов, увидели, как устроены такие объекты. Студенческие работы оценивали заместители управляющего директора по направлениям, а на финальном этапе к жюри присоединились управляющий директор ОДК-Кузнецов и технический директор предприятия.

«Проект с ОДК-Кузнецов очень интересен для Cамарского политеха, потому что в образовательном процессе появляется реальный индустриальный заказчик, - поделился проректор по интеграционным проектам СамГТУ Антон Еремин. – Жюри, в которое вошли руководители по техническим направлениям ОДК-Кузнецов, спрашивали со студентов по-настоящему, постоянно держали их в тонусе, это повысило значимость работы для самих ребят, они увидели, что их работа нужна и интересна».

«Поражает степень проработки решений и погружения в специфику проекта молодых людей, которые пока только учатся. В этом соревновании сошлись амбиции, желание и возможности талантливых студентов, - рассказал о своих впечатлениях управляющий директор ОДК-Кузнецов Алексей Соболев. - Когда проект только затевался, у нас были сомнения – применим ли такой формат для ОДК-Кузнецов? Однако результаты соревнования говорят о том, что этот опыт мы должны тиражировать, причем, в разных аспектах деятельности предприятия. Думаю, мы можем рассматривать его как действенный инструмент формирования и реализации инвестиционной программы предприятия, а также развития в вузе компетенций по архитектуре и системному инжинирингу «умных фабрик».

«Основная задача университета – подготовка кадров для работы в реальном секторе экономики. Это мероприятие позволяет развивать направление конкретных технологических и научных задач. Формат хакатона однозначно подтвердил свою эффективность», – сказал первый проректор – проректор по научной работе Самарского государственного технического университета Максим Ненашев.

Победители и призеры конкурса получили денежные сертификаты и ценные призы. Ребятам, проявившим себя наиболее ярко, было предложено трудоустройство в ОДК-Кузнецов в службы главного инженера, дирекции по развитию и инвестициям, студентов младших курсов пригласили на практику и стажировки.

СПРАВКА:

Умная фабрика – одна из составляющих «Фабрик будущего» «Технет 4.0» Национальной технологической инициативы. Фабрика будущего – современное производство нового поколения на основе применения передовых производственных технологий с применением концепции открытых инноваций и трансфера передовых наукоемких технологий. «Умная фабрика» – производство, оснащенное высокотехнологичным оборудованием и системами управления технологическими процессами, созданное на основе цифровой фабрики, производства, основанного на использовании технологий цифрового моделирования и проектирования на протяжении всего жизненного цикла.