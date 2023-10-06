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ОДК-Кузнецов и СамГТУ обсудили перспективные материалы и технологии в авиадвигателестроении
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ОДК-Кузнецов и Самарский политех обсудили перспективные материалы и технологии в авиадвигателестроении

6 октября 2023 12:46
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ОДК-Кузнецов и Самарский политех обсудили перспективные материалы и технологии в авиадвигателестроении

Предприятие ОДК-Кузнецов Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), Самарский государственный технический университет (СамГТУ) и Российская ассоциация литейщиков открыли Всероссийскую научно-техническую конференцию «Перспективные материалы и технологии в авиадвигателестроении». Главной целью мероприятия является внедрение перспективных материалов и технологий в производство. В форуме приняли участие более 150 представителей науки и промышленности из 20 регионов страны.

Представители ОДК-Кузнецов представили доклады по результатам проведенных исследований процессов пайки, лазерной и электронно-лучевой сварки. Еще одной темой стала была возможность вторичного применения порошковых композиций для вспомогательного производства с применением аддитивных технологий.

«Именно материалы и технологии нового поколения сегодня определяют облик перспективных авиационных газотурбинных двигателей. Без внедрения инноваций невозможна работа по улучшению основных характеристик продукции, например, по повышению рабочей температуры, увеличению тяги, ресурса, достижению новых экологических норм. В современном двигателестроении мы должны развивать, прежде всего, высокоточное литье, современные технологии сварки и, безусловно, аддитивные технологии. Они помогают не только существенно сократить сроки проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но и создать такие изделия, которые традиционными способами получить не могли. Решение такого широкого спектра задач возможно только путем кооперации двигателестроительных предприятий, университетов, институтов РАН, научно-исследовательских центров. Яркий пример такого сотрудничества – совместная работа ПАО «ОДК-Кузнецов» и Самарского политеха», - отметил заместитель генерального директора ОДК - руководитель приоритетного технологического направления «Технологии двигателестроения» Михаил Бакрадзе.

В рамках научных тематических секций эксперты, ученые и студенты в течение трех дней поднимут вопросы изучения материалов и внедрения технологий для высокоточного литья, сварки и пайки, перспективных материалов и задач материаловедения, цифровых, гибридных и аддитивных технологий, процессов металлообработки.

«Самарский политех всегда был сосредоточен на воспитании технологов и материаловедов. Мы ценим сотрудничество с ОДК-Кузнецов - сейчас идет многогранная, напряженная, активная работа во всех областях. Мы стремимся воспитать специалистов высокого уровня для развития технологий и будущего нашей страны. Мы понимаем, что создание новых технологий требует от нас междисциплинарности, работы молодых команд специалистов из разных областей», - подчеркнул ректор СамГТУ Дмитрий Быков.

В программу конференции включено посещение производственных подразделений ОДК-Кузнецов.

«В связи с ростом производственной программы, разработкой новых продуктов, внедрением современных технологий нам необходимы технологи, металлурги, сварщики, специалисты в сфере информационных технологий, метрологи, химики. Ежегодно мы готовы принимать до 100 выпускников технического вуза. Потребность очень большая. Мы бы хотели, чтобы студентам было интересно входить в специальность, интересно проходить на предприятие, чтобы они занимались этими задачами, пока учились, и, уже на заводе, понимали, как эти задачи реализуются. В сотрудничестве с Самарским политехом мы ведем несколько образовательных проектов, в том числе программы целевого обучения будущих инженеров-технологов «Инженерный старт» и «Инженерный старт. Металлургия». Студенты в эти дни уже выходят к нам на предприятие, чтобы осваивать рабочие специальности», - сказал главный инженер ОДК-Кузнецов Олег Гусев.

Отдельным направлением конференции станет форум студентов и молодых специалистов «Инженерный старт» под председательством главного технолога ОДК-Кузнецов Романа Резаева. Волонтерами форума выступят участники совместного проекта целевой подготовки ОДК-Кузнецов и Самарского политеха «Инженерный старт», обучающиеся на 1 и 2 курсе факультета машиностроения, металлургии и транспорта.

 

Теги: ОДК-Кузнецов

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