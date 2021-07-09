ОДК-Кузнецов и «Газпром» провели совещание по вопросам стратегического сотрудничества

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9 июля на площадке Самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха состоялось совещание с руководителями ПАО «Газпром».

В ходе встречи были рассмотрены программы производства и ремонта двигателей «НК» для газовой отрасли и технического развития изделий для газоперекачивающих агрегатов, а также вопросы увеличения пропускной способности производства.

Во встрече приняли участие заместитель председателя правления — начальник 623 Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин, генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов, заместитель генерального директора — руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы» Сергей Михайлов, управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В ходе совещания участники рабочего визита обсудили вопросы применения на объектах транспорта газа газотурбинных двигателей (ГТД) НК-36СТ производства «ОДК-Кузнецов», организации их ремонта, повышения надежности, экологичности путем оснащения действующего парка двигателей новейшими малоэмисионными камерами сгорания. В повестку совещания также вошли вопросы, связанные с перспективами развития производственных мощностей для обеспечения поставок ГТД для работы в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА), входящих в состав газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«ПАО «Газпром» является стратегическим партнером ОДК. В 2020 году подписаны контракты на изготовление новых ГТД, производства «ОДК-Кузнецов», для работы в составе газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях магистральных газопроводов газотранспортного предприятия. В текущем году обороты по сегменту наземных двигателей могут вырасти на 20-25% и в дальнейшем увеличиваться в среднем на 15% ежегодно», — отметил в ходе встречи генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов.

Участники встречи ознакомились с ходом технического перевооружения и реконструкции «ОДК-Кузнецов». Делегация посетила новые корпуса механообрабатывающего производства шестерен и гальванического производства, реконструированный испытательный стенд, участок сборки газотурбинных авиационных и «наземных» двигателей, которые используются в качестве привода газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций ПАО «Газпром» и зарубежных газотранспортных компаний. Также были продемонстрированы строящиеся объекты, которые в скором будущем не только увеличат пропускную способность производства, но и преобразят облик предприятия – корпуса, в которых разместятся производство турбин, новое сварочное производство и Центр специализации «Компрессор».

Фото: пресс-служба ОДК-Кузнецов