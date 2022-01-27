Новую версию Tesla Cybertruck впервые показали крупным планом на видео

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На YouTube появилось новое видео с прототипом Tesla Cybertruck. Это первый ролик, который снят рядом с автомобилем, передает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

На видео можно детально рассмотреть гигантский дворник, который находится слева от водителя.

Илон Маск заявил, что это компромиссное решение. Классические щётки стеклоочистителя в Cybertruck сделать очень сложно.

Также на этом прототипе нет дверных ручек. Водитель и пассажиры могут открыть двери с помощью смартфона или ключ-карты.

В видео машину называют концептом. Вероятно, это не финальная версия Cybertruck.

Tesla планировала запустить производство Cybertruck этой зимой, но отложила его до 2023 года.

Фото: скриншот видео