«Не могу долго говорить, звоню от соседа»: как надежная сотовая связь поменяла отношения

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Три десятка лет развития сотовой связи изменили жизнь. Закончилась эпоха, когда домашние телефоны были у немногих счастливчиков, а к уличному таксофону иногда нужно было идти в плохую погоду. Надежная связь и повсеместная цифровизация, к счастью, отправили в прошлое многие неудобства, разнообразили общение с близкими, упростили быт, и даже изменили содержимое сумок.

Как поменялась жизнь благодаря мобильной связи, показал опрос, проведенный в билайне единым центром исследований.

Больше способов выразить свои чувства

Мы привыкли к практически безусловной возможности в любой момент достать телефон, позвонить или написать нужному человеку, и так же быстро получить ответ. Чтобы связаться с близкими, больше не нужно идти на почту, к таксофону или в гости к соседям, у которых есть домашний телефон.