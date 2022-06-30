На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности

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На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха состоялась рабочая встреча управляющего директора предприятия Алексея Соболева с председателем правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», президентом ГК «ИнфоВотч» Натальей Касперской. На встрече обсуждались вопросы полного перехода промышленных предприятий на отечественные цифровые платформы.

Делегация АО «ИнфоВотч», президентом которого является Наталья Касперская, посетила новые производственные цеха предприятия. Глава «ИнфоВотч» оценила огромный масштаб преобразований, совершенных всего за несколько лет. Темой встречи стали вызовы, связанные с ускорением темпов импортозамещения как в машиностроительной отрасли, так и в сфере информационных технологий.

Рассказывая гостям о модернизации предприятия, управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев подчеркнул, что возросший спрос на отечественные газотурбинные двигатели для энергетики и авиации диктует не только техническое переоснащение производств, но и ускорение темпов цифровизации с одновременным быстрым переходом на отечественные программно-аппаратные решения.

«Автоматизация и цифровизация касается не только производства напрямую, - добавил Алексей Соболев. – Производителям двигателей интересны российские информационные системы обслуживания двигателей в эксплуатации, сопровождение работы с клиентами».

Наталья Касперская отметила большой спрос на услуги российских компаний-разработчиков и интеграторов отечественного ПО, а также обозначила еще одну задачу, которая неминуемо встанет не только перед IT-компаниями, но и перед их заказчиками. «В настоящее время количество российских программных продуктов исчисляется десятками, не все они совместимы, это создает трудности для предприятий при их внедрении и эксплуатации, тем более, если речь идет о крупных промышленных компаниях, осуществляющих сложную многоуровневую работу, - сказала она. – Платформ должно быть меньше, но они должны быть хорошо проработанными, тогда будет меньше вопросов с их совместимостью, упростится обмен данными, оптимизируется обслуживающая инфраструктура».

В целом, стороны отметили необходимость диалога между промышленностью, как заказчиком, и IT-компаниями. Пока имеющегося взаимодействия недостаточно. В качестве первого шага Наталья Касперская предложила проведение форума, где представители производства озвучат наиболее актуальные вопросы, поставят задачи перед разработчиками, которые порой просто не до конца понимают запросы производственных компаний. Со своей стороны, Алексей Соболев выразил готовность организовать подобный форум на базе «ОДК-Кузнецов»:

«Предприятие не только располагает платформой для проведения форума – высокотехнологичной «Точкой кипения», оборудованной как раз для подобных мероприятий, завод расположен в самом центре промышленной зоны Самары, где еще в начале 40-х годов предприятия географически строились в соответствии с кооперацией, и по настоящее время здесь сосредоточены основные производства».

«Мы бы хотели структурировать поле запросов, посмотреть, что мы уже сейчас можем оперативно предложить в рамках цифровизации производственных процессов, - подытожила Наталья Касперская. - Сфера IT всегда исходит из запросов заказчиков, но нам нужно понимать наше место в цепочках производства».

В ходе беседы обе стороны отметили особую важность координации усилий, диалога обеих сторон для скорейшего перехода на планомерную работу по импортозамещению в цифровизации промышленности.