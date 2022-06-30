На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности

Я нашел ошибку
Главные новости:
В России хотят установить еще один государственный праздник
В России хотят установить еще один государственный праздник
Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях
Самарских дачников предупредили о мотыльках-вредителях
В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП
В Советском районе Самары двое пострадали в ДТП
Министерство культуры РФ возобновляет приём граждан в очном формате
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок
На российском рынке мороженого впервые за 10 лет сменился основной игрок
Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках
Строку «за текущий ремонт» захотели вынести отдельно в платежках
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.97
-0.39
EUR 55.89
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности

30 июня 2022 10:14
180
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности

На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха состоялась рабочая встреча управляющего директора предприятия Алексея Соболева с председателем правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», президентом ГК «ИнфоВотч» Натальей Касперской. На встрече обсуждались вопросы полного перехода промышленных предприятий на отечественные цифровые платформы.

Делегация АО «ИнфоВотч», президентом которого является Наталья Касперская, посетила новые производственные цеха предприятия.  Глава «ИнфоВотч» оценила огромный масштаб преобразований, совершенных всего за несколько лет. Темой встречи стали вызовы, связанные с ускорением темпов импортозамещения как в машиностроительной отрасли, так и в сфере информационных технологий. 

Рассказывая гостям о модернизации предприятия, управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев подчеркнул, что возросший спрос на отечественные газотурбинные двигатели для энергетики и авиации диктует не только техническое переоснащение производств, но и ускорение темпов цифровизации с одновременным быстрым переходом на отечественные программно-аппаратные решения.

«Автоматизация и цифровизация касается не только производства напрямую, - добавил Алексей Соболев. – Производителям двигателей интересны российские информационные системы обслуживания двигателей в эксплуатации, сопровождение работы с клиентами». 

Наталья Касперская отметила большой спрос на услуги российских компаний-разработчиков и интеграторов отечественного ПО, а также обозначила еще одну задачу, которая неминуемо встанет не только перед IT-компаниями, но и перед их заказчиками. «В настоящее время количество российских программных продуктов исчисляется десятками, не все они совместимы, это создает трудности для предприятий при их внедрении и эксплуатации, тем более, если речь идет о крупных промышленных компаниях, осуществляющих сложную многоуровневую работу, - сказала она. – Платформ должно быть меньше, но они должны быть хорошо проработанными, тогда будет меньше вопросов с их совместимостью, упростится обмен данными, оптимизируется обслуживающая инфраструктура». 

В целом, стороны отметили необходимость диалога между промышленностью, как заказчиком, и IT-компаниями. Пока имеющегося взаимодействия недостаточно. В качестве первого шага Наталья Касперская предложила проведение форума, где представители производства озвучат наиболее актуальные вопросы, поставят задачи перед разработчиками, которые порой просто не до конца понимают запросы производственных компаний. Со своей стороны, Алексей Соболев выразил готовность организовать подобный форум на базе «ОДК-Кузнецов»:

«Предприятие не только располагает платформой для проведения форума – высокотехнологичной «Точкой кипения», оборудованной как раз для подобных мероприятий, завод расположен в самом центре промышленной зоны Самары, где еще в начале 40-х годов предприятия географически строились в соответствии с кооперацией, и по настоящее время здесь сосредоточены основные производства».  

«Мы бы хотели структурировать поле запросов, посмотреть, что мы уже сейчас можем оперативно предложить в рамках цифровизации производственных процессов, - подытожила Наталья Касперская. - Сфера IT всегда исходит из запросов заказчиков, но нам нужно понимать наше место в цепочках производства».  

В ходе беседы обе стороны отметили особую важность координации усилий, диалога обеих сторон для скорейшего перехода на планомерную работу по импортозамещению в цифровизации промышленности.  

 

Теги: В центре внимания ОДК-Кузнецов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022, 10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
Дмитрий Азаров обсудил планы развития с руководством компании. Новости компаний
4035
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021, 17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест. Экономика
3850
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021, 15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области. Экономика
2227
В центре внимания
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
30 июня 2022  13:22
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
95
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
30 июня 2022  12:50
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
128
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
30 июня 2022  10:14
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
174
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
417
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
468
Весь список