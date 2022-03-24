Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с управляющим директором ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) Алексеем Соболевым. Стороны обсудили работу и планы двигателестроительного предприятия в условиях санкций.

Глава региона в последние недели проводит серию встреч с руководителями и трудовыми коллективами системообразующих предприятий региона. Вникая во все производственные программы, Губернатор и Правительство региона принимают системные меры для сохранения стабильности трудовых коллективов флагманов российской промышленности, добиваясь решений и мер поддержки на федеральном уровне. Одна из первых таких встреч прошла на стратегическом для страны АВТОВАЗе. В минувшие выходные на РКЦ «Прогресс» Дмитрий Азаров с Главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и руководством ракетно-космического центра обсудили производственную программу развития флагмана космической отрасли.

Темой встречи с управляющим директором ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексеем Соболевым также стала работа предприятия в сложившихся экономических условиях. Алексей Соболев сообщил, что двигателестроительное предприятие работает штатно. Завод располагает всеми необходимыми ресурсами для исполнения обязательств перед заказчиками.

«В 2021 году существенно увеличился наш портфель заказов, заключены новые долгосрочные контракты, которые по ряду направлений обеспечивают загрузку мощностей с учетом новых цехов до 2027 года. В целом за 2021 год предприятие увеличило объем выручки на 24%», - отметил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов».

Санкции зарубежных стран предприятию не страшны: в «ОДК-Кузнецов» по всем комплектующим и материалам для основных продуктов – газотурбинных и ракетных двигателей – выстроена полностью отечественная кооперация. Предприятие также является поставщиком деталей и агрегатов в рамках программ импортозамещения для других российских предприятий.

Алексей Соболев проинформировал Главу региона, что в связи со значительным ростом объемов производства предприятие расширяет целевой набор студентов в вузах и учреждениях среднего профессионального образования, а также объявляет о наборе 500 новых специалистов: конструкторов, инженеров-технологов, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, операторов станков с ЧПУ, сверловщиков, станочников, контролеров, слесарей механосборочных работ.

К началу 2022 года на заводе реализовано 10 крупных проектов: это новые корпуса гальванического и инструментального производства, производства компрессоров и шестерен, два испытательных стенда для авиационных двигателей. На разных стадиях реализации - от строительно-монтажных работ до сдачи в эксплуатацию - находятся еще 12 объектов, в том числе корпуса сварочного производства, производства турбин и 3 испытательных стенда.

Масштабное обновление ждет площадку предприятия в поселке Управленческий. Здесь для работы конструкторской службы и опытного производства будет создан Центр высоких технологий.

«На нашей площадке в поселке Управленческий возводятся три ключевых для опытного производства объекта: здание Центра конструкторских разработок и научных исследований (ОКБ) на 500 рабочих мест, корпус механической обработки и металлургический цех. Обособленное подразделение «Управленческий» перестраивается как центр высоких технологий. Это будет интеллектуальный центр, формирующий будущее двигателестроения», - сообщил Алексей Соболев.

«ОДК «Кузнецов» - это одно из опорных предприятий промышленного кластера Самарской области и всей страны. Сегодня оно обеспечено заказами до 2027 года, что позволяет трудовому коллективу уверенно смотреть в будущее. Предприятие сейчас переживает настоящее второе рождение: была проведена масштабная модернизация производства, ежегодно открываются новые цеха. Безусловно, важным этапом станет появление Центра конструкторских разработок, научных исследований и высоких технологий, что полностью соответствуют требованиям времени и необходимо для выполнения взятых обязательств и поставленных государством задач», - подчеркнул Губернатор.