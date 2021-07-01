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Двигатели «ОДК-Кузнецов» обеспечили старт ракеты «Союз» с космодрома Восточный  

1 июля 2021 16:46
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Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели РД-107А/РД-108А отработали штатно.

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные в ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростех, обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb.

Запуск состоялся с космодрома Восточный 30 июня в 15:48 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели серийного производства ПАО «ОДК-Кузнецов» РД-107А/РД-108А отработали штатно.

Запуск очередной партии из 36 космических аппаратов компании OneWeb с космодрома Восточный стал пятым полностью коммерческим пуском, реализуемым французской компанией Arianespace для OneWeb с российского космодрома и десятым с космодрома Восточный.

На заданную орбиту выведены 36 британских телекоммуникационных спутников OneWeb. Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. 

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. Двигатели серийно производятся и испытываются ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

 

Фото:   «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: двигатели ОДК-Кузнецов ракета Союз старт

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