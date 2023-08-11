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Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с аппаратом для изучения Луны

11 августа 2023 10:16
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Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с аппаратом для изучения Луны

Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским предприятием ОДК-Кузнецов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» для изучения реголита и экзосферы спутника Земли. Силовые установки отработали без замечаний.

Запуск состоялся 11 августа 2023 г. в 02:10 по московскому времени с пусковой установки космодрома Восточный в Амурской области. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1б» двигатели производства ОДК-Кузнецов отработали штатно.

Специалисты сервисного центра ОДК-Кузнецов обеспечили работу силовых установок на космодроме и подготовку ракеты к старту, провели монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей.

Запуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стал первой с 1976 года отечественной миссией к естественному спутнику Земли. Основными задачами программы станут отработка технологий мягкой посадки, исследования внутреннего строения и разведка ресурсов, в том числе воды в приполярной области Луны. 

Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и ракеты-носители типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш» им. академика В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

Теги: ОДК-Кузнецов

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