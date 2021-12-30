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Двигатели ОДК обеспечили 22 пуска ракет-носителей «Союз» в 2021 году

30 декабря 2021 13:00
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Двигатели ОДК обеспечили 22 пуска ракет-носителей «Союз» в 2021 году

Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, в уходящем 2021 г. обеспечили 22 запуска космических ракет-носителей (РН) типа «Союз» с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр). 

В ходе 21 пуска ракет (в составе РН «Союз-СТ-Б», «Союз-2.1а», «Союз-2.1б») на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а в одном случае (при запуске РН «Союз-2.1в») – двигатель НК-33А. Эти ракеты-носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса (в том числе, грузы и экспедиции на МКС), Минобороны России, спутники коммерческого назначения. 

Двигатели ОДК в 2021 году обеспечили доставку к МКС трех пилотируемых ракет, в том числе 2 уникальных экипажей. 5 октября к МКС отправлен экипаж 66-й длительной экспедиции, состоявший из космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и съемочной группы художественного фильма — актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Кадры, снятые на МКС, будут использованы при создании российского фильма под рабочим названием «Вызов». 8 декабря после 12-летнего перерыва к МКС отправились космические туристы – в составе 20-й миссии посещения станции космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и участники космического полета - президент корпорации Start Today Юсаку Маэзава и его личный ассистент Йозо Хирано. Обе миссии успешно отработали заданную программу и вернулись на Землю.

Двигательными установками типа РД-107/РД-108 оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся в «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Каждая деталь изделий для космических программ, а затем и сам двигатель перед сдачей заказчику проходит трехступенчатый контроль качества. Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.

С 1961 года произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов» ракетные двигатели испытываются в обособленном подразделении «Винтай». Каждый ракетный двигатель, произведенный в «ОДК-Кузнецов», перед отправкой заказчику проходит обязательные огневые испытания. 

На 2021 год пришлось две юбилейные даты испытательной базы предприятия – 6 апреля состоялось шеститысячное испытание серийного ракетного двигателя РД-107А на наклонном стенде, введенном в эксплуатацию в 1963 году. Стенд №2 знаменит тем, что ракету-носитель с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой вывели на околоземную орбиту двигатели, испытанные именно на нем в самом начале его эксплуатации. 31 августа 2021 г. исполнилось 60 лет со дня первого огневого испытания ракетного двигателя РД-107 для ракет-носителей типа Р-7 в ОП «Винтай». За шесть десятилетий на первом стенде «ОДК-Кузнецов» было испытано свыше 7 тысяч изделий. Стенд №1 универсальный, на нем могут испытываться как серийные двигатели РД-107А/РД-108А для I и II ступеней ракет-носителей «Союз», так и двигатель НК-33, разработанный ОКБ Н.Д. Кузнецова для «лунной» ракеты, в настоящее время использующийся для I ступени современной ракеты сверхлегкого класса «Союз-2.1в».

Жидкостный ракетный двигатель НК-33А является модификацией базового двигателя НК-33 – первого в мире в своем классе, выполненного по замкнутой схеме, работающего на компонентах кислород-керосин, имеющего многоразовый запуск и многократное применение. Он отличается надежностью и совершенством технических параметров, демонстрирует максимальное отношение тяги к массе среди современных двигателей. 

Сегодня «ОДК-Кузнецов» является единственным предприятием Объединенной двигателестроительной корпорации, которое специализируется на создании не только авиационной, но и ракетной техники космического назначения.

Теги: ОДК-Кузнецов

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