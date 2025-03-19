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АвтоВАЗ объявил о расширении цветовой гаммы автомобилей Lada

19 марта 2025 13:54
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АвтоВАЗ объявил о расширении цветовой гаммы автомобилей Lada

АвтоВАЗ объявил о расширении цветовой гаммы автомобилей Lada, в нее вернулись популярные эмали, также появились новые оттенки. Теперь перечень цветов состоит из семи, в будущем этот список увеличится, заявили в пресс-службе компании.

Вслед за Lada Granta ярко-синюю эмаль «Капитан» получили семейства Vesta и Largus. Отгрузки автомобилей в новом цвете уже начались, доплата за него составляет 15 тыс. рублей. В начале 2025 года возобновилась окраска внедорожников Lada Niva Travel в серебристый оттенок «Платина», а классическую трехдверную Niva Legend снова можно заказать в серо-голубом металлике «Борнео».

Сейчас АвтоВАЗ располагает следующими эмалями: серебристо-темно-серый металлик «Борнео», серебристый металлик «Платина», золотисто-коричневый металлик «Кориандр», синий металлик «Капитан», а также белый «Ледниковый», черный «Пантера» и темно-зеленый «Несси 2», пишет Коммерсантъ-Волга.

Теги: Автоваз

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