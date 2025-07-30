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АвтоВАЗ назвал «попытками хайпа» сообщения о сокращении зарплат на заводе

30 июля 2025 12:45
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АвтоВАЗ назвал «попытками хайпа» сообщения о сокращении зарплат на заводе

В сети появилась информация, что АвтоВАЗ решил сократить зарплаты на заводе на 20%. Autonews.ru связался с предприятием и выяснил подробности

АвтоВАЗ назвал домыслами и «попытками хайпа» сообщения о снижении зарплат на 20% после перехода на четырехдневную рабочую неделю, равно как и о принятом решении перевода на сокращенный график с 29 сентября, сообщила Autonews.ru в пресс-службе автозавода.

«Мы уже коммуницировали ранее информацию, в которой были указаны сроки принятия решений о переходе или не переходе на сокращенную неделю. Все остальное является абсолютными домыслами и очередной попыткой хайпа», — говорится в заявлении компании.

Ранее в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что АвтоВАЗ точно переведет сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 29 сентября, пояснив также, что помимо одного рабочего дня, у работников уберут и сверхурочные, за которые они получали надбавки. По сообщениям на канале, из-за этого многие сотрудники собираются писать заявления на увольнение.

Около недели назад АвтоВАЗ сообщил, что рассмотрит смену режима работы и переход на четырехдневку. Возможное изменение режима работы, по словам представителей концерна, связан с общими тенденциями на российском авторынке: падением продаж и большим затовариванием складов.

В компании отметили, что решение о возможном изменении графика может быть принято после 29 сентября 2025 года по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов, в том числе уровня ключевой ставки и доступности кредитных продуктов.

На данный момент АвтоВАЗ приостановил производство автомобилей из-за корпоративного отпуска.

Между тем на четырехдневную рабочую неделю перешли другие российские автозаводы — ГАЗ и КамАЗ. Причина — падение спроса на продукцию.

 

Теги: Автоваз

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