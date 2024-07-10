Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ со ставками от 13 до 22%

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Совет Федерации одобрил в среду, 10 июля, закон, вводящий прогрессивную шкалу налога на доход физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22%, пишут "Известия".

В рамках этого закона граждане с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн рублей будут платить налог в размере 15%; если доход в год составляет от 5 млн до 20 млн, ставка вырастет до 18%; а свыше 50 млн рублей — до 22%. При доходах до 2,4 млн процентная ставка не изменится и составит 13%. Повышенная ставка распространится только на превышение указанных порогов, а не на весь доход. Изменения не коснутся выплат участникам спецоперации по защите Донбасса.

Закон вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.