ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей

ЦБ России выпустит инвестиционные монеты из золота «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. рублей. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе банка, пишут "Известия".

Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм. Тираж коллекционного выпуска ограничен 100 экземплярами.

На лицевой стороне изображен государственный герб России, на оборотной — святой Георгий, поражающий змея. Особенностью выпуска стали качество чеканки «анциркулейтед» и рифленая боковая поверхность.

Согласно данным регулятора, монета признается законным платежным средством на всей территории РФ и подлежит обязательному приему по номинальной стоимости. Выпуск начнется с 28 октября 2025 года.

Фото: ЦБ