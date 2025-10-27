Я нашел ошибку
Обсудили инвестиционное развитие Самарской области, текущие результаты, планы развития предприятий, какая дополнительная помощь нужна.
Вячеслав Федорищев встретился с крупнейшими резидентами индустриальных и логистических парков Самарской области
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.
Путин подписал закон, упрощающий оформление гражданства по рождению
В связи с ремонтом на железнодорожном переезде.
Ограничение движения на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области
Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей
6 ключевых показателей, которые должен знать каждый.
Советы эксперта: как предупредить развитие сосудистых катастроф
Спектакль по мотивам романа Мариам Петросян – для подростков и о подростках.
В ТЮЗе «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
Изменения вводят ограничения по оформлению одного льготного кредита на семью. С 1 февраля супруги должны обязательно выступать созаемщиками.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
ЦБ выпустит в обращение золотого «Георгия Победоносца» номиналом 10 тыс. рублей

27 октября 2025 19:56
Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм.

ЦБ России выпустит инвестиционные монеты из золота «Георгий Победоносец» номиналом 10 тыс. рублей. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе банка, пишут "Известия".

Монета массой 1 кг выполнена из золота 999-й пробы и имеет диаметр 100 мм. Тираж коллекционного выпуска ограничен 100 экземплярами.

На лицевой стороне изображен государственный герб России, на оборотной — святой Георгий, поражающий змея. Особенностью выпуска стали качество чеканки «анциркулейтед» и рифленая боковая поверхность.

Согласно данным регулятора, монета признается законным платежным средством на всей территории РФ и подлежит обязательному приему по номинальной стоимости. Выпуск начнется с 28 октября 2025 года.

 

Фото: ЦБ

Теги: Россия

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня опубликования.
Ребята с 1 по 11 класс смогут принять участие в творческом соревновании – создать дизайн уникальной обложки своей любимой книги.
Талантливые дети и подростки, а также их педагоги, из 32 регионов собрались в Москве, чтобы принять участие в театрализованном музыкальном шоу «Ожерелье России.
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
