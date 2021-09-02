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Сбербанк рассказал самарским школьникам про ESG и сокращение углеродного следа

2 сентября 2021 15:11
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Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко провел урок для учеников школы №26 в Самаре.

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко провел урок для учеников школы №26 в Самаре. Он рассказал школьникам о том, что такое ESG, почему важно каждому ответственно относиться к экологии и как можно сократить свой углеродный след. 

Урок проводился в рамках II федерального Просветительского Марафона «Новое Знание». На нём ученики 8-ого класса узнали о 17 целях устойчивого развития, которые были разработаны ООН в 2015 году, а также о том, что сейчас наметилась тенденция в производственных компаниях на использование «зеленых» технологий.

Сбербанк систематически проводит уроки для школьников и студентов. На них эксперты банка рассказывают о финансовой грамотности, кибербезопасности, экологии и социальной ответственности бизнеса. 

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Сейчас молодые люди очень продвинуты в отношении экологии. Ответственное потребление, сортировка отходов – является для них нормой. И такая тенденция очень радует. Я уверен, что подобные встречи полезны не только для школьников, потому что на них они узнают о самых последних исследованиях и мировых экологических трендах, но и для нас. Честные и искренние вопросы от ребят, открытый диалог позволяют сгенерировать идеи для новые инициатив и проектов. Молодые люди очень чутко чувствуют все самые актуальные веяния, те проблемные зоны, которые взрослые иногда могут не заметить, поэтому общение с ними позволяет видеть реальность с разных сторон».

Напомним, что в июле 2021 года Сбер опубликовал свою первую Политику в области ESG и устойчивого развития. А в апреле в Самаре был открыт первый в стране Общественный центр Сбера, в оформлении которого использованы только экологичные материалы, а в самом Центре проводятся мероприятия ESG-тематики, и любой желающий может не только принять в них участие, но и провести там своё бесплатно.

 

Теги: Новое Знание СберБанк школьники

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