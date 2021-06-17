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Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» в партнёрстве с МГПУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ открывает набор на магистерские программы для учителей

Запущен конкурсный отбор для учителей общеобразовательных школ, победители которого смогут пройти обучение на магистерских программах Московского городского педагогического университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» или Санкт-Петербургского государственного университета при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Принять участие в отборе для поступления в магистратуру могут учителя школ, реализующих персонализированную модель образования, которые успешно прошли обучение в рамках программы «Цифровая платформа персонализированного образования». 132 победителя пройдут обучение по одной из магистерских программ: «Развитие личностного потенциала: персонализация и цифровизация образования» в МГПУ, «Педагогическое образование» в НИУ ВШЭ или «Педагог для школы высоких технологий» в СПбГУ.

Обучение направлено на повышение квалификации, развитие кадрового и научного потенциала педагогов российских школ. Выпускники программ приобретут актуальные знания о современных методиках и технологиях в образовании и смогут внести свой вклад в реализацию персонализированной модели образования, стать лидерами школьных команд и проектов.

"У нас в стране очень талантливые учителя. Многие из них уже успешно применяют персонализированную модель образования в школе. Мы хотим поддержать самых активных и мотивированных педагогов, предоставив им возможность освоить профессиональные навыки в магистратуре лучших российских вузов под руководством выдающихся учёных и практиков. Этот проект откроет новые возможности и ресурсы не только для самих учителей и школ, но и для всех участников образовательного процесса", - Марина Ракова, Вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка

"Магистерские программы МГПУ, ВШЭ и СПбГУ предполагают освоение передовых отечественных и мировых методических разработок с серьёзной научно-доказательной базой. В их числе — результаты реализации проектов и программ нашего фонда, связанных с персонализированной моделью образования, цифровыми навыками и развитием личностного потенциала. Учиться на эти программы идут высокомотивированные люди, которые осознанно хотят связать свою жизнь с образованием. Такие педагоги, как правило, становятся лидерами профессионального сообщества", - Пётр Положевец, Исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»

Подать заявку для участия в отборе на магистерские программы можно в период с 10 по 27 июня 2021 года.

Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте: https://vbudushee.ru/about/news/konkurs-na-magisterskie-programmy-vedushchikh-vuzov-dlya-uchiteley-pmo/.

Фото: Pixabay.com