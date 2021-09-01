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Лидеры Сбера поделятся своими знаниями со школьниками

1 сентября 2021 14:03
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Лидеры Сбера поделятся своими знаниями со школьниками

С 1 по 3 сентября Сбер примет участие во II федеральном Просветительском Марафоне «Новое Знание». В первый день Марафона Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф выступит перед его участниками по теме «Твёрдая сила мягких навыков». 

Люди, добившиеся успехов в различных сферах деятельности, «отправятся» в своё детство и проведут в школах по всей стране уроки, чтобы передать детям свои знания и опыт. В роли лекторов выступят и представители Сбера, которые поделятся личным опытом и обсудят с ребятами вопросы экономики, финансовой грамотности, кибербезопасности, современных цифровых технологий и ESG-инициатив. 

В регионах Поволжья уроки для школьников проведут Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и управляющие отделениями Сбербанка в регионах.

Основная цель проекта «Поделись своим знанием» — на примере личных историй успеха показать достижения России в различных областях. Школьники смогут познакомиться с лидерами экосистемы Сбера — профессионалами в своих сферах. Я уверена, что благодаря этому проекту дети по всей стране смогут получить новые знания и усилить свою мотивацию к постоянному развитию, - Марина Ракова, Вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка

Мы приглашаем в школы успешных людей, добившихся вершин профессионального мастерства, людей, которым есть что рассказать и которые умеют делать это увлекательно. С детьми будут общаться выдающиеся деятели культуры и искусства, учёные, спортсмены, предприниматели — одним словом, Профессионалы с большой буквы. Это уникальная возможность позитивно повлиять на жизни школьников: возможно, кто-то из них по итогам таких встреч определится со своей будущей профессией, кто-то пересмотрит свои взгляды, но в любом случае все без исключения узнают много интересных и полезных вещей, - Максим Древаль, Генеральный директор Российского общества «Знание»

Теги: марафон Новое Знание сбер СберБанк школьники

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