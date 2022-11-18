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Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»

18 ноября 2022 12:42
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Сбер запустил сервис «Куда привязаны ваши счета и карты»

В СберБанк Онлайн появилась новая опция. Можно увидеть, за какие подписки — на музыку, книги, онлайн-кинотеатры и так далее — списывают деньги с конкретных карт. И при необходимости — запретить конкретное списание, если оно происходит со СберКарты. В разделе также отражаются разовые покупки в интернете, например, при заказе на маркетплейсах или в сервисах доставки еды. 

Чтобы увидеть эти данные, нужно зайти в раздел «Кошелек» — «Все счета и карты» — «Куда привязаны ваши счета и карты», либо выбрать интересующую карту, зайти в «Настройки» — «Куда привязаны ваши счета и карты». Между картами можно переключаться внутри раздела. Сервис доступен всем владельцам Android-устройств начиная с версии 14.4.

Игорь Ковалёв, директор дивизиона «Кошелёк клиента» Сбербанка:

«За последние несколько лет количество онлайн сервисов стремительно растёт и покрывает все сферы жизни. Иногда их количество столь велико, что невольно можно упустить, когда и какой сервис списал деньги с карты или счета. Чтобы разобраться в этом стало проще, Сбер предлагает удобный инструмент, с помощью которого клиент может контролировать траты в интернете, а держателям СберКарты доступна возможность запрета списаний.»

Фото: ru.freepik.com

Теги: СберБанк

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