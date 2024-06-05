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Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), пишут РИА Новости.

"Сбер" сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на полтора процентных пункта", — заявили в банке.

Таким образом, ставки по кредитам на жилье в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома теперь начинаются от 18,2 процента.

Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю стартуют от 18,5 процента, на рефинансирование ипотеки — от 18,2 процента, коммерческая ипотека — от 19,7 процента, ипотека без первоначального взноса — от 19 процента.

"Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9 процента до 39,9 процента", — добавили в пресс-службе.

Фото: pxhere.com