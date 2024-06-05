Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта

Я нашел ошибку
Главные новости:
От столкновения оба тягача загорелись. Водители грузовых автомобилей погибли.
В Красноярском районе на на месте ДТП с двумя грузовиками и легковым автомобилем работали спасатели
4 июня состоялся Гала-концерт с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии.
Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» продолжается в Самаре
Организаторы подарили женщине сертификат на семейное путешествие в Северную Осетию.
Выставку «Россия» на ВДНХ в Москве 5 июня посетила 15-миллионная гостья из Ялты
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +28, +30°С.
6 июня в Самарской области до +31°С
«Машина замечательная, теперь нужно провести тест-драйв», – отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев оценил новинку АВТОВАЗа LADA Iskra на ПМЭФ
Каждый сможет проявить свою фантазию и научиться работать в технике коллажа.
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Будьте внимательны и осторожны!
6 июня в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, местами ливень, град
Огнеборцы противопожарной службы Самарской области ликвидировали последствия сильного ливня.
В Сергиевском районе из-за ливня подтопило несколько приусадебных участков
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.76
-0.62
EUR 96.56
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Самарская областная научная библиотека приглашает на круглый стол к юбилею А.С. Пушкина
Музей Эльдара Рязанова в Самаре запускает интерактивную программу для детей
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта

5 июня 2024 16:15
128
Также меняются ставки по потребительским кредитам.

Сбербанк повысил ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на полтора процентных пункта, сообщила пресс-служба кредитной организации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), пишут РИА Новости.

"Сбер" сегодня меняет ставки по ряду своих кредитов. Изменения ставок вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России и не коснутся программ с господдержкой. Ставки меняются по базовым ипотечным программам на полтора процентных пункта", — заявили в банке.

Таким образом, ставки по кредитам на жилье в новостройке и на вторичном рынке, а также на строительство дома теперь начинаются от 18,2 процента.

Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю стартуют от 18,5 процента, на рефинансирование ипотеки — от 18,2 процента, коммерческая ипотека — от 19,7 процента, ипотека без первоначального взноса — от 19 процента.

"Также меняются ставки по потребительским кредитам. Диапазон процентных ставок составит от 17,9 процента до 39,9 процента", — добавили в пресс-службе.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.
24 мая 2024, 14:57
В Самарской области Сбер и АВТОВАЗ планируют наращивать сотрудничество в сфере цифровизации автомобильной отрасли     
В пятницу, 24 мая, с рабочей поездкой в Самарской области находится президент, председатель Правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Общество
4532
Одной из ключевых особенностей версии стала более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в 10 раз.
04 апреля 2024, 20:51
Всем пользователям без ограничений: «Сбер» представил усовершенствованную версию нейросети Kandinsky
Одной из ключевых особенностей версии стала более высокая скорость генерации картинок: время одной генерации сократилось почти в 10 раз. Новости компаний
3403
Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества.
01 апреля 2024, 14:38
В Самаре губернатор встретился с новым руководителем Поволжского банка Сбербанка
Стороны обсудили реализацию крупных социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества. Политика
3579
В центре внимания
4 июня сенатор Андрей Кислов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию Самарской Губернской думы.
5 июня 2024  15:17
Валентина Матвиенко: «Самарская Губернская дума помогает обеспечивать динамичное развитие региона»
231
Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города.
5 июня 2024  14:17
Вячеслав Федорищев поручил главе Самары разработать комплексный проект по благоустройству города
420
Повестка была посвящена обсуждению ключевых направлений работы.
4 июня 2024  22:13
Вячеслав Федорищев провел расширенное заседание регионального Правительства
578
Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.
4 июня 2024  16:52
В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО
418
Правительство Самарской области отправлено в отставку
4 июня 2024  13:54
Правительство Самарской области отправлено в отставку
513
Весь список