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Сбер закрывает игровое направление SberGames из-за санкций

8 июня 2022 22:51
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Ожидается, что часть сотрудников перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы.

Сбер из-за санкций принял решение ликвидировать игровое подразделение SberGames, сообщила ТАСС пресс-служба Сбербанка.

"В связи с внешними ограничениями для российских разработчиков на мировом рынке Сбер принял решение закрыть игровое направление. Компания SberGames останавливает наем новых сотрудников и запуски новых проектов. Планируется, что часть сотрудников SberGames перейдет на работу в другие подразделения банка и компании экосистемы", - сообщили в Сбербанке.

О том, что Сбербанк ликвидирует направление SberGames, ранее сообщила со ссылкой на источники в индустрии компьютерных игр газета "Коммерсантъ". В начале мая издание со ссылкой на источники сообщало, что Сбербанк рассматривает варианты сворачивания или переформатирования игрового подразделения SberGames. Источники газеты отмечали, что это стало необходимым из-за сложностей распространения мобильных игр на фоне санкций.

В Сбере ТАСС, в свою очередь, сообщили, что прорабатывают различные стратегии развития и управления подразделением экосистемы SberGames.

 

Фото:   ТАСС

Теги: СберБанк

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