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Проект «Дань Волге в День Волги» получил награду премии InterComm

2 ноября 2022 15:49
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Сбер стал 6-кратным лауреатом XIII международной премии InterComm.

Сбер стал 6-кратным лауреатом XIII международной премии InterComm. Одна из инициатив банка, получившая награду, — проект «Дань Волге в День Волги», который уже второй год проходит в Поволжье. Наградой международной премии InterComm отмечаются лучшие проекты по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре в России и СНГ.

Цель проекта «Дань Волге в День Волги» — проведение исследований гидрохимических параметров воды Волги для оценки экологического состояния реки. Проект реализуется Сбером совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук».

В прошлом году это уникальное по масштабу экологическое мероприятие проводилось впервые и было одновременно взято 15 проб волжской воды в 15 крупнейших расположенных на реке городах. В этом году для более полного исследования гидрохимических параметров волжской воды количество проб по запросу научного сообщества увеличили до 30. Места, в которых производился забор воды, определяли эксперты-экологи. С помощью научного оборудования они собрали пробы воды, которые передали для дальнейшего исследования в специализированную аккредитованную лабораторию в Москве.

Собранные данные были переданы в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и другие научные организации. Полученные по итогам акции результаты будут использованы при разработке проектов по улучшению экологического состояния Волги.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Проект «Дань Волге в День Волги» с каждым годом собирает всё больше волонтёров, представителей научного сообщества и неравнодушных горожан со всего Поволжья. Хочу отметить большую работу корпоративных волонтёров Сбера, которые проходят специальное обучение, ведь именно они помогают экологам в одновременном сборе проб воды на протяжении всей реки. Получение награды от отраслевой премии в сфере внутренних коммуникаций и корпоративной культуры — важное признание для всей команды проекта».

 

Фото: sberegiplanetu.ru

Теги: СберБанк

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