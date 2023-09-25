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Инна Святенко: Россиянам увеличат суммы налоговых вычетов

25 сентября 2023 13:18
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Инна Святенко: Россиянам увеличат суммы налоговых вычетов

Больше денег можно будет вернуть с расходов на обучение ребенка, а также покупку медикаментов для себя.

25 сентября Совет Федерации открывает осеннюю сессию. О приоритетах работы палаты регионов и новых мерах соцподдержки россиян в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала председатель Комитета по социальной политике Инна Святенко.

- Инна Юрьевна, главный закон любой осенней сессии — бюджет следующего года. Документ должен быть внесен в Госдуму до 1 октября. Какие принципиальные позиции будет отстаивать ваш комитет?

- Для нас принципиально важно, чтобы те цифры, которые будут заложены в бюджете на социальную политику в следующем году, были не ниже, а выше, чем в текущем. Наша позиция подкреплена и Конституцией Российской Федерации, куда мы внесли положение об индексации пенсий не реже одного раза в год. Там же закреплены гарантии адресной социальной поддержки граждан и индексации социальных пособий и выплат.

Помимо социальной поддержки, большое внимание уделяется объектам инфраструктуры, чтобы все те взятые государством на себя обязательства по строительству больниц, детских садов, школ и других социальных объектов, были реализованы несмотря на внешние факторы.
- Какие изменения будут по уходу за детьми-инвалидами?

- Согласно указу Президента, выплаты по уходу за детьми-инвалидами будут сохранены для россиян, работающих неполный день, дистанционно на дому, по договорам авторского заказа и частично занятых. Сейчас эту выплату могут получать только неработающие граждане. И это серьезная проблема, потому что и сама выплата небольшая и возможности подработки нет.

- Что изменится в расчете доходов для оказания социальной помощи?

- Во-первых, водятся новые правила расчета показателя нуждаемости. При расчете нуждаемости в состав малоимущей семьи не будут включаться все родственники, совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство с заявителем, — только супруги, несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под его опекой (попечительством), и его дети — студенты-очники в возрасте до 23 лет. Заявление об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, теперь можно будет подать в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также через МФЦ.


- Какие изменения произойдут в получении социального вычета по налогу?

Будет увеличен предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц в два раза: на обучение ребенка — до 110 тысяч рублей (сейчас это 50 тысяч), таким образом, максимальная сумма, которую можно будет вернуть в качестве налогового вычета, составит 14 300 рублей; также увеличен предельный размер социального вычета на собственное обучение, приобретение медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование — до 150 тысяч (сейчас это 120 тысяч), максимальный вычет составит 19 500 рублей.   

- Как идет процесс интеграции новых регионов в социальное пространство РФ?

- Этим летом мы смогли лично посмотреть, как работают принятые нами законы в новых регионах. Комитет провел выездное совещание в Луганске, целью которого было оценить интеграцию, что называется, «под ключ» — от получения паспортов до начисления выплат.

В целом, интеграция проходит успешно: налажена работа многофункциональных центров, это позволило снизить пик наплыва посетителей. Но были и проблемы. Дело в том, что пособия и выплаты начисляются на карты, при этом расчеты в новых регионах, в тех же магазинах или аптеках, как правило, производятся наличными. Банкоматов не хватало, однако видим, что проблема решается. Есть еще множество вопросов по совершенствованию механизмов оказания медицинской помощи и социальной помощи. Поэтому переходный период надо использовать для скорейшего и более эффективного вхождения этих субъектов в полном объеме и в экономическое, и в правовое пространство России. В эту сессию продолжим эту работу.

- Как ведется работа по оказанию социальной помощи участникам СВО?

- В мае 2023 года рабочая группа по вопросам специальной военной операции разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Он направлен на обеспечение всех бойцов и их семей одинаковым уровнем поддержки вне зависимости от статуса участника специальной военной операции, будь то военнослужащий, подписавший контракт, мобилизованный или доброволец. 

Единый стандарт включает 20 мер поддержки, касающихся образования и отдыха детей участников СВО, социального обеспечения, оказания психологической помощи, льгот по жилищно-коммунальным услугам и так далее.  

Теперь наша задача — проследить, чтобы этот комплекс мер был реализован в полном объеме в каждом субъекте, независимо от его финансовой обеспеченности.

 

Теги: Прямая речь/Интервью

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