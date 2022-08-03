Дмитрий Азаров и банк ВТБ договорились о запуске льготной ипотеки для жителей региона

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Губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с заместителем президента-председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым. По ее итогам были достигнуты договоренности о совместной реализации проектов, имеющих важное значение для жителей Самарской области. Они направлены на создание в регионе новых рабочих мест, расширение льготной ипотеки и развитие сервисов «Карты жителя Самарской области».

Ключевой вопрос встречи – расширение программ льготного кредитования для жителей Самарской области. Как отметил Дмитрий Азаров, в регионе с целью повышения доступности ипотечного жилищного кредитования наряду с федеральными мерами поддержки были разработаны региональные программы льготного кредитования. Для того, чтобы у жителей региона было еще больше возможностей обзавестись новым жильем, достигнута договоренность с банком ВТБ о введении новых программ льготного кредитования для жителей Самарской области. Соответствующее соглашение было подписано Губернатором Дмитрием Азаровым и заместителем президента-председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым.

«Мы создаем в Самарской области дополнительные возможности ипотечного кредитования, компенсируя часть процентной ставки по отдельным категориям, по наиболее востребованным молодым профессионалам. И то, что мы договорились с банком о льготном кредитовании на территории нашего региона, расширяет эти возможности, - сказал Дмитрий Азаров, - Мы ни в коем случае не будем снижать расходы областного бюджета, которые компенсируют часть ипотечной ставки. Вместе с тем, условия льготного кредитования, которые сегодня предлагает банк, позволят нам увеличить охват жителей Самарской области льготным ипотечным кредитованием».

Глава региона отметил важность повышения доступности ипотечного кредитования. Это не только стимул развития жилищного строительства, но и возможность людям как можно быстрее получить новое жилье, что особенно важно, например, для молодых семей. «Это также и возможность закрепить на самарской земле молодых профессионалов, что является важнейшей задачей для нашего региона», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Согласно подписанному соглашению оформить кредит по сниженной ставке смогут молодые семьи, сотрудники сфер образования, здравоохранения и IT-специалисты. В перспективе категории получателей льготных условий, как планируется, будут расширяться. Таким образом, жители Самарской области смогут одновременно воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки ипотеки, а также льготными условиями от банка.

«Поддержка социально значимых категорий населения сегодня является задачей государственного уровня. ВТБ активно участвует в разработке новых проектов, направленных на расширение доступной ипотеки для россиян. Региональную программу мы реализуем совместно с ДОМ.РФ и до конца года запускаем ее в пяти регионах страны, благодаря чему десятки тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия. Самарская область – крупный регион, где сегодня активно ведется строительство новых объектов. Здесь сконцентрировано большое число специалистов социальной сферы, для многих из которых жилищный вопрос является актуальным. Наша ипотечная программа станет для них «ключом» к возможности на выгодных условиях переехать в собственные квадратные метры», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Кроме этого, Дмитрий Азаров обсудил с руководством банка ВТБ возможности расширения льготного кредитования для молодых семей Самарской области.

Также Дмитрий Азаров и Анатолий Печатников обсудили ход создания в Самаре сервисного центра, одного из крупнейших для банка ВТБ в России. Контактный центр площадью свыше 11 тысяч кв. метров сможет принимать около четверти обращений клиентов банка ВТБ со всей страны. «ВТБ активно расширяет сеть своих сервисных центров, выводя наиболее востребованные функции в регионы. Офис в Самаре позволит повысить уровень поддержки пользователей, которые обращаются к нам из разных часовых поясов», - рассказал Анатолий Печатников.

Банк намерен привлечь для работы сервисного центра специалистов поддержки и контроля, розничного бизнеса - финансового, административного, аудиторского и т.д. Всего будет создано 1300 высокотехнологичных рабочих мест.

«Это очень серьезный вклад в работу по созданию новых рабочих мест, за что отдельная благодарность банку ВТБ. В этот особый период – это тем более важно для нашего региона», - отметил Дмитрий Азаров.

Анатолий Печатников подчеркнул, что создание новых рабочих мест положительно скажется на реализации социальной политики самарского региона – одного из лидеров по числу высококлассных специалистов: «При этом мы готовы рассматривать для трудоустройства в сервисный центр не только кандидатов с опытом, но и выпускников вузов, а также студентов последних курсов».

Новое подразделение станет уже второй крупной площадкой ВТБ в Самаре, где работают сотрудники, обслуживающие клиентов на всей территории России. В 2017 году банк открыл сервисный центр для IT-специалистов, в котором сегодня работают почти 670 человек.

Еще один вопрос, обсуждавшийся на встрече – дальнейшая реализация проекта «Карта жителя Самарской области» и введение дополнительных сервисов для его участников. ВТБ присоединился к программе первым из банков, и в июне прошлого года приступил к массовой эмиссии карты, которая совмещает в себе функции финансового и социального инструмента, дает возможность получать скидки в предприятиях – партнерах, использовать государственные электронные сервисы. Как сообщил Анатолий Печатников, к концу 2023 года ВТБ намерен выпустить 80 тысяч «Карт жителя Самарской области».

Держателям карт жителя от ВТБ доступны все преимущества, которые банк предлагает своим клиентам: выпуск и обслуживание, оплата услуг ЖКХ без комиссии и собственная программа лояльности.

Дмитрий Азаров отметил: крайне важно, что банк дает возможность жителям Самарской области оплачивать услуги ЖКХ и иные социальные платежи онлайн без комиссии. «Для нас это важно. Этот вопрос часто задают жители региона, граждане старшего возраста, которые дисциплинированно оплачивают услуги ЖКХ. Здесь банк не взимает комиссию по всем социальным платам и оплате услуг ЖКХ, - сказал Глава региона, - Мы предполагаем расширять сотрудничество, в том числе по эмиссии «Карты жителя Самарской области», которая дает такие возможности фактически бесплатных переводов – оплаты различных социальных услуг и услуг ЖКХ».

Анатолий Печатников сообщил, что клиенты старшего поколения, которые примут решение о зачислении пенсии на карту ВТБ, получают бесплатную страховку счетов и карт от действий мошенников. «Сегодня фиксируется рост мошенничества в банковской и цифровой сфере, когда людям такое рассказывают по телефону, что они деньги потом отправляют мошенникам. Процент раскрытия таких преступлений очень невысок, к сожалению. А возврат средств – ничтожно мал. И то, что такие гарантии есть у человека, который попал в беду, очень важно», – считает Губернатор.

Фото: пресс-служба правительства СО