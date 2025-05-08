Более 40% опрошенных россиян снизили повседневные траты, чтобы положить деньги на вклад

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Высокие ставки по вкладам мотивировали россиян снизить повседневные расходы — в том, что рост привлекательности ставок по депозитам стал причиной снижения их трат за последний год, признались 42% респондентов. Еще 22% отметили, что разместили на вкладах больше денег за счет уменьшения инвестиций в другие финансовые инструменты. Такие результаты следуют из опроса более одной тысячи человек, проведенного маркетплейсом Финуслуги в конце апреля 2025 года.

Наиболее экономными оказались женщины — они чаще сокращали затраты, чтобы больше вкладывать. Мужчины пополняли депозиты преимущественно за счет вывода средств из инвестиций. Только 11% сообщили, что им удавалось вкладывать больше средств за счет роста зарплаты. При этом четверть опрошенных заявили, что рост ставок никак не повлиял на их мотивацию пополнить сбережения. Более 40% вкладчиков намерены и дальше хранить деньги только в депозитах, даже если ставки снизятся, а 35% опрошенных не видят альтернатив вкладам вообще.

Примечательно, что почти 60% опрошенных рассказали, что готовы перевести деньги в другой банк, если увидят у конкурентов предложения поинтереснее. Однако большому количеству россиян все еще свойственно хранить деньги по инерции — в давно знакомых им или зарплатных банках.

Так, 31% вкладчиков рассказали, что выбирали свой банк в соответствии с представлениями о надежности, а не о выгоде. Поэтому привлекательные условия в других банках их не интересуют. Еще 10% признались, что ленятся искать другие предложения либо в целом боятся переводить накопления в сторонние банки.

Около 35% респондентов держат на вкладе от 100 до 500 тысяч рублей, 28% — до 100 тысяч рублей, 18% — от 500 тысяч до 1 млн рублей, 17% — более 1 млн рублей.

«Мы живем в эпоху цифровизации, когда доступ к любому финансовому продукту сократился до нескольких кликов в смартфоне. Поэтому осознанно отказываться от анализа и подбора наиболее выгодных предложений как минимум в разных банках — непредусмотрительно. К примеру, каждый процент, который вкладчик ежемесячно упускает из-за менее прибыльного вклада, может быть не ощутим на коротком промежутке времени. Однако если эти проценты недополучаются систематически — год и больше, то в сумме становятся существенной потерей», — рассказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту Финуслуги Игорь Алутин.