Жители Самары оценили рождение ребёнка в 1,8 млн рублей

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Самарцам в среднем нужно 1,8 млн рублей сбережений, чтобы решиться на рождение ребёнка. Это показало исследование СберНПФ, приуроченное ко Дню защиты детей. По мнению респондентов, будущие родители должны позаботиться о жилье, построить карьеру, а также сформировать сбережения на первые 3-4 года. При этом сумма необходимых накоплений в Самаре выше, чем в среднем по стране (1,6 млн рублей).

В список задач будущих родителей участники опроса включили: купить просторную квартиру или дом (69% голосов), построить карьеру и иметь достаточный доход для содержания ребёнка (32%), сформировать сбережения на 3-4 года (10%), купить машину (7%).

Перед рождением ребёнка, по оценке респондентов, важно: купить все необходимое для новорожденного (64% голосов); подготовить квартиру к рождению ребёнка: обустроить комнату, купить мебель (41%); пройти полное медицинское обследование (44%); найти помощников: няню, домработницу или договориться с родственниками о поддержке (35%).

Исследование проводилось в мае 2024 года в 37 городах с населением свыше 500 тыс. человек через онлайн-панель. В опросе участвовали 11 тыс. респондентов старше 18 лет.