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Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 50 200 рублей

11 сентября 2024 10:19
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Желаемый уровень МРОТ в Самаре составляет 50 200 рублей

Жители крупных городов — за МРОТ в 2,5 раза выше федерального. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у экономически активного населения мегаполисов, сколько должен составлять минимальный размер оплаты труда в их городе.

В Самаре желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 50 200 руб., в декабре прошлого года эта сумма была равна 38 100 руб., в августе 2023 – 36 900 руб., а в ноябре 2022 – 36 800 руб.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: в среднем 60200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в 2 раза ниже — 29 389 руб. За год фактический МРОТ был увеличен на +18,5%, а запросы москвичей к размеру минимальной оплаты труда с декабря 2023 года выросли на треть.

На втором месте — Хабаровск с пожеланиями к уровню МРОТ в размере 56000 руб. в месяц.

На третьем — Санкт-Петербург. В северной столице желаемый МРОТ составляет 55800 рублей (ожидания выросли на 30%), фактический — 28 750 руб. (+15% за год).

В топ-5 городов с самыми высокими пожеланиями по МРОТ также вошли Владивосток (55700 рублей в месяц) и Екатеринбург (53400 рублей).

Самые скромные ожидания — в Рязани (45800 рублей в месяц, +17% к декабрю 2023 года), Кирове и Липецке (по 46700 рублей, +25%).


Место проведения опроса: города России с численностью населения от 500 тыс. человек
Населенных пунктов: 37
Время проведения: 7 августа — 9 сентября 2024 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население городов России с численностью населения от 500 тыс. человек старше 18 лет
Размер выборки: 27500 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 500 респондентов из городов-полумиллионников

Теги: Опрос

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