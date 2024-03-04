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Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ поддержали 2 из 3 самарцев

4 марта 2024 10:10
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Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ поддержали 2 из 3 самарцев

Законопроект, предусматривающий увеличение налоговых ставок по мере роста дохода налогоплательщика, подготовлен к внесению в Госдуму 27 февраля. В послании к Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему, в том числе перейти на дифференцированную шкалу НДФЛ. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли самарцы эту инициативу. В опросе приняли участие экономически активные граждане.

68% самарцев высказались за введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц: «Это справедливо». 10% подобную инициативу не поддерживают: «Возродится «серая» зарплата — и всё. Будут получать номинально не более 400000 в месяц». Затруднился с оценкой каждый пятый: «Для доходов до 5 млн отменить все налоги».

Повышение налоговых ставок для физических лиц с более высокими доходами чаще одобряют респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (71%).

Время проведения: 27 февраля — 1 марта 2024 года

Теги: Опрос

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