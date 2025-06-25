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За год соискатели стали на 14% чаще откликаться на вакансии без опыта

25 июня 2025 11:57
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За год соискатели стали на 14% чаще откликаться на вакансии без опыта

На фоне сохраняющегося дефицита кадров работодатели все чаще готовы принимать на работу начинающих специалистов и одновременно обучать их непосредственно на месте. По данным Авито Работы, весной 2025 года интерес соискателей к вакансиям с пометкой «без опыта» вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. В ответ на спрос компании увеличивают количество таких предложений — как в рабочих, так и в офисных профессиях.

Наибольший рост вакансий без требований к опыту наблюдается в рабочих профессиях, причем в отраслях, традиционно испытывающих дефицит кадров — логистике и промышленности. Работодатели готовы снижать требованию к рабочему стажу и обучать новых сотрудников на месте.

Так, число таких предложений для сортировщиков, работающих на складах, увеличилось в 2 раза (+100%) — сейчас новичкам в этой сфере предлагают в среднем 94 511 руб/мес за полный рабочий день, однако фактический заработок зависит от количества и продолжительности рабочих смен. 

На 94% выросло количество вакансий с пометкой «без опыта» для садоводов — при трудоустройстве они могут рассчитывать в среднем на 66 887 руб/мес при условии полной занятости.

Спрос на наладчиков оборудования на производствах, от которых не требуется наличия опыта работы, увеличился на 81%, а среднее вознаграждение, предлагаемое таким соискателям после обучения и введения в должность, составляет 106 855 руб/мес при полном графике.

Параллельно с ростом количества вакансий без опыта значительно увеличилась и активность соискателей на рабочих и линейных позициях. Особенно заметен рост откликов на такие вакансии у машинистов железнодорожной техники (+95%), сапожников (+69%) и поваров-кассиров (+66%).

Теги: Опрос

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