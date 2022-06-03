За 10 лет самарский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Замок Гарибальди в Самарской области вошел в число самых необычных замков России
Замок Гарибальди в Самарской области вошел в число самых необычных замков России
Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России
Каждый пятый житель Самарской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий
Каждый пятый житель Самарской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий
125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" в Москве
125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" в Москве
За время проведения акции «Узнай о своих долгах» в Самарской области выявлено более 400 должников
За время проведения акции «Узнай о своих долгах» в Самарской области выявлено более 400 должников
Оператор билайн подписал Национальный инклюзивный договор
Оператор билайн подписал Национальный инклюзивный договор
В Самаре состоится торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих пяти спортивных рот ЦСКА
В Самаре состоится торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих пяти спортивных рот ЦСКА
В Сызрани состоятся Межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов
В Сызрани состоятся Межрегиональные соревнования по футболу среди ветеранов
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.58
0.11
EUR 64.91
1.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
Дмитрий Азаров о фестивале Юрия Башмета в Самаре: «Невозможно запретить российскую культуру»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

За 10 лет самарский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов

3 июня 2022 11:19
123
За 10 лет самарский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов

По сравнению с 2012 годом самарские компании стали чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ- и мидл-менеджеров со стороны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу из Самары.

В 43% самарских компаний на руководящие должности предпочитают назначать кого-то из уже работающих сотрудников. По мнению менеджеров по персоналу, внутренний кандидат в этой ситуации предпочтительнее внешнего, поскольку он знает все бизнес-процессы изнутри и, скорее всего, обладает высокой мотивацией. В 30% компаний на руководящих должностях примерно поровну сотрудников, «выросших» внутри компании и пришедших извне. Только 15% компаний обычно подыскивают на руководящие должности внешних кандидатов. Как правило, такая позиция объясняется желанием усилить команду специалистом со свежим взглядом и новыми компетенциями.

Малый бизнес чаще белее крупных предприятий и организаций предпочитает «выращивать» кадры (48%). Компаний, нанимающих руководителей со стороны, чуть больше среди организаций с численностью персонала от 100 до 1000 человек (23%).

Среди работодателей из разных отраслей внутренних кандидатов назначают на руководящие должности чаще всего в сферах логистики (62%), информационных технологий (59%) и финансов (54%). Тех, кто отдает предпочтение внешним кандидатам, чуть больше в строительных и производственных компаниях (25 и 16% соответственно).

За 10 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, российский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов.


Время проведения: 27 апреля — 1 июня 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Каждый пятый житель Самарской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий
03 июня 2022, 12:56
Каждый пятый житель Самарской области увеличил ожидания по зарплате на фоне последних событий
Среди представителей разных профессий о росте желаемых зарплат сообщили 36% ИТ-специалистов. Экономика
71
Самарские пенсионеры чаще находят работу в сфере услуг и торговле
02 июня 2022, 10:57
Самарские пенсионеры чаще находят работу в сфере услуг и торговле
Не работают на пенсии более трети ответивших – 34%. Общество
332
Названы самые популярные цвета автомобилей и самый невостребованный в Самаре
02 июня 2022, 10:33
Названы самые популярные цвета автомобилей и самый невостребованный в Самаре
В целом по России самыми востребованными цветами кузова остаются черный и белый. Транспорт
315
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
93
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
83
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
109
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
3 июня 2022  11:23
Жемчужина Жигулей: Дмитрий Азаров провел совещание по развитию села Ширяево
130
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1583
Весь список