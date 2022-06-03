За 10 лет самарский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов

123

По сравнению с 2012 годом самарские компании стали чаще назначать на руководящие должности внутренних кандидатов и реже привлекать топ- и мидл-менеджеров со стороны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу из Самары.

В 43% самарских компаний на руководящие должности предпочитают назначать кого-то из уже работающих сотрудников. По мнению менеджеров по персоналу, внутренний кандидат в этой ситуации предпочтительнее внешнего, поскольку он знает все бизнес-процессы изнутри и, скорее всего, обладает высокой мотивацией. В 30% компаний на руководящих должностях примерно поровну сотрудников, «выросших» внутри компании и пришедших извне. Только 15% компаний обычно подыскивают на руководящие должности внешних кандидатов. Как правило, такая позиция объясняется желанием усилить команду специалистом со свежим взглядом и новыми компетенциями.



Малый бизнес чаще белее крупных предприятий и организаций предпочитает «выращивать» кадры (48%). Компаний, нанимающих руководителей со стороны, чуть больше среди организаций с численностью персонала от 100 до 1000 человек (23%).



Среди работодателей из разных отраслей внутренних кандидатов назначают на руководящие должности чаще всего в сферах логистики (62%), информационных технологий (59%) и финансов (54%). Тех, кто отдает предпочтение внешним кандидатам, чуть больше в строительных и производственных компаниях (25 и 16% соответственно).



За 10 лет, прошедших с момента аналогичного исследования SuperJob, российский бизнес стал чаще назначать на руководящие позиции внутренних кандидатов.





Время проведения: 27 апреля — 1 июня 2022 года