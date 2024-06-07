Вячеслав Федорищев обсудил с руководством Росморречфлота создание транспортного хаба на Волге

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В четверг, 6 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко на Петербургском международном экономическом форуме обсудили участие компании в создании в регионе портово-логистического хаба на Волге.

Создание альтернативных транспортных коридоров и торговых маршрутов в современных условиях имеет особое значение. В связи с этим регион инициировал разработку и создание стратегически важный проект по созданию на территории области мультимодального логистического узла. Самарская область обладает высоким транзитным потенциалом благодаря Куйбышевской железной дороге с крупными узловыми станциями, автомобильным трассам федерального и международного значения, инфраструктурному проекту по строительству автомобильной дороги «Обход Тольятти» с Волжским мостом в рамках международного транспортного коридора в Западный Китай, аэропортам и речным портам.

Особенностью региона является наличие развитой готовой инвестиционной и инновационной инфраструктуры, встроенной в международные транспортные коридоры «Север – Юг» и «Россия – Восток», на базе которой формируются основные грузопотоки. Так обеспечивается связь не только с любой точкой России, но и странами Каспийского бассейна и БРИКС. А развитие водного транспорта позволит практически в два раза снизить транспортные издержки и диверсифицировать логистические возможности доставки грузов.

Во время встречи с главой региона руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта подчеркнул, что Самарская область вошла в тройку центральных районов Приволжского федерального округа – на ряду с Татарстаном и Пермским краем, где рассматривается возможность создания мощной речной инфраструктуры, в которую будут интегрированы железнодорожные и автомобильные перевозки с выходом река-море.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Самарская область объединила всю грузовую базу в один-два речных порта или построили новый хаб, который будет координировать движение груза», – отметил Андрей Тарасенко. Он уверен в том, что это даст дополнительный экономический эффект, в том числе при установлении единых, прозрачных тарифов. А это дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона.

Врио губернатора Самарской области поблагодарил руководителя Росморречфлота за конкретные предложения по вопросу создания портово-логистического хаба. Он отметил, что в регионе уже разрабатывается соответствующий проект. «Три порта, которые сейчас существуют в Самаре, Тольятти и Сызрани, недостаточно эффективны. Есть над чем работать. Самое главное, что необходимо, – хорошая модернизация и правильная концентрация на одном порте, на другом или на строительстве нового. Уже сейчас мы обсуждаем возможность его размещения вблизи Особой экономической зоны «Тольятти», – отметил Вячеслав Федорищев. – Если мы с вами поймем, как правильно концентрировать те или иные виды грузов, какую модернизацию провести, это будет существенным подспорьем для развития промышленности и всей экономики Самарской области, Приволжского федерального округа. Поэтому Правительство региона сделает все возможное – подготовка проекта, финансовое участие. Нам важно, чтобы Росморречфлот, играющий определяющую роль, вошел в состав рабочей группы для обсуждения вопросов».

Фото: Андрей Савельев/СОВА