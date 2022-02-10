В Самаре 82% жителей планируют делать накопления в 2022 году

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Авито Работа и финтех-компания «Деньги Вперед» провели исследование планов россиян по формированию накоплений в 2022 году. Онлайн-опрос был проведен в январе 2022 года, в нём приняли участие 10 000 жителей Российской Федерации старше 18 лет.

Согласно исследованию, в Самаре 82% жителей планируют формировать накопления в 2022 году. В целом по России выше всего этот показатель среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет – 81%. Меньше всего желающих откладывать оказалось в группе опрошенных от 55 до 64 лет – лишь 68% респондентов этого возраста готовы откладывать деньги. Больше всего внимания накоплениям уделяют жители городов с населением 250-500 тысяч человек – 80%, в Москве и Санкт-Петербурге (77% и 74%, соответственно). Среди городов-миллионников, жители которых не планируют откладывать деньги, оказались Новосибирск (16%), Казань (14%) и Ростов-на-Дону (13%).

В топ-5 отраслей, работники в которых планируют уделить внимание накоплениям в 2022 году вошли: административный персонал (91% специалистов этой отрасли собираются откладывать деньги), страхование (90%), юриспруденция (88%), банковское дело и домашний персонал (по 80%). Реже всего про накопления думают россияне, работающие в сфере ЖКХ (75%), бухгалтерии и финансов (76%), торговли и промышленности (по 77%), автомобильном бизнесе (77%) и консалтинге (62%).

«По итогам года заработная плата в массовых профессиях на Авито в среднем увеличилась на 17%. Однако исследование показывает, что лишь немногим россиянам удается откладывать часть заработка и формировать накопления. Поэтому мы стремимся сделать так, чтобы каждый житель страны мог найти работу или подработку с подходящим форматом занятости, недалеко от дома и удобным графиком выплат. Надеемся, что развитие онлайн-платформ и повышение финансовой грамотности в ближайшем будущем позволит россиянам более свободно распоряжаться финансами», — подчеркивает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

Среди россиян, проживающих в Самаре и не планирующих откладывать деньги в этом году, большинство (64%) называет причиной маленький доход, с которым формировать накопления просто нет возможности. 25% жителей слишком быстро тратят накопленное, у 0% нет цели для накоплений, а 11% считают, что легче взять кредит или в долг у друзей и знакомых, чем самостоятельно формировать накопления на экстренный случай.

Меньше всего размер дохода позволяет копить россиянам в возрасте 55-64 лет, а от отсутствия мотивации и конкретной цели больше всего страдает молодежь – 24% опрошенных в возрасте 18-24 лет эта причина является главенствующей. Процент готовых взять кредит или занять деньги у знакомых у этой возрастной группы в 5 раз выше, чем у респондентов старше 65 лет – 11% против 2%.

«Тот факт, что второй год подряд показатель россиян в возрасте от 18 до 34 лет, уделяющих внимание накоплениям, держится на уровне 80% – большое достижение для общества, где финансовая грамотность только зарождается. Безусловно, хотелось бы в перспективе 5-10 лет, чтобы у каждого россиянина старше 18 лет была “финансовая подушка” и четкий финансовый план на будущее, надеюсь, мы скоро к этому придем», — отмечает Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».