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В каждой седьмой компании Самары планируют увеличить количество персонала на удаленке

10 февраля 2022 09:50
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В каждой седьмой компании Самары планируют увеличить количество персонала на удаленке

Сотрудники на удаленке есть сегодня в каждой второй компании. Чаще всего в дистанционном режиме работают IT-отделы, бухгалтерия, продажи и кадры, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.  

Удаленные работники есть сегодня в 48% компаний Самары. Причем в 4 из 10 компаний на дому работает более 30% персонала.

В Москве и Санкт-Петербурге удаленка распространена больше: в столице дистанционный труд используют 2 из 3 работодателей (68%), в Санкт-Петербурге — 63% компаний.

Чаще всего на удаленке в Самаре оставляют IT-департаменты, бухгалтерию, отделы продаж и подразделения по работе с персоналом.

Число работодателей, практикующих удаленную занятость в целом по стране сегодня одно из самых высоких (51%). Аналогичную ситуацию SuperJob наблюдал в декабре 2020 г. Больше удаленки было только в разгар пандемии в мае 2020 г.: тогда дистанционные сотрудники были в 59% компаний. Всего 2—3 недели назад о наличии сотрудников, работающих на дому, сообщал лишь 31% компаний.

Рекомендациям Минтруда об увеличении числа удаленных сотрудников собираются следовать 15% работодателей России и 11% работодателей в Самаре. Среди московских и петербургских компаний таковых чуть больше — 17 и 16% соответственно.

Время проведения: 2—7 февраля 2022 года

Теги: Опрос

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