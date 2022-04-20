Услугами самозанятых в Самаре стали пользоваться чаще

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Труд самозанятых используется уже в каждой пятой компании в Самаре. Плюсы такого сотрудничества в большей степени оценил малый бизнес, а также работодатели из строительной и транспортной сферы, свидетельствуют данные онлайн-опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Практически каждая пятая самарская компания (21%) пользуется услугами самозанятых. Свою позицию работодатели объясняют экономией (за самозанятого не нужно платить налоги и взносы), а также отсутствием потребности в штатных сотрудниках на определенных участках работ.



Чаще всего самозанятых привлекает малый бизнес: среди компаний с численностью персонала до 100 человек их услугами пользуются 23%, тогда как среди крупных организаций — только 15%.



Работодателей, оценивших преимущества такого подхода к трудовым ресурсам, больше всего в сфере строительства (32%), транспорта (28%) и услуг (24%). В банковской сфере самозанятых привлекают гораздо реже (13%).



Как сообщают респонденты, чаще всего самозанятые выполняют работу в области строительства, проектирования, информационных технологий и логистики. В таких областях, как HR, маркетинг, дизайн, продажи, юриспруденция и бухгалтерия, труд самозанятых используется чуть реже.



Время проведения: 1—18 апреля 2022 года



В каких областях чаще всего выполняют работу самозанятые в Самаре (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):



1. Строительство, проектирование

2. IT

3. Логистика

4. HR

5. Маркетинг, реклама, дизайн

6. Продажи

7. Юриспруденция

8. Бухгалтерия