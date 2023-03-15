Соискатели из Самарской области рассказали, почему уволились с последнего места работы

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей из Самарской области и выяснила, какова основная причина их ухода с последнего места работы.

68% соискателей из Самарской области рассказали, что с последнего места работы уволились по собственному желанию – из-за личной неудовлетворенности уровнем зарплаты, атмосферы в коллективе и/или сложностей в отношениях с руководством и пр. Чаще всего это становилось причиной для расторжения трудового договора среди специалистов из сфер «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство», «Юристы» и «Наука, образование».

Еще 15% жителей Самарской области, которые сейчас находятся в поисках работы, рассказали, что были уволены по сокращению штата. Чаще прочих с этим сталкивались работники из сферы стратегии и консалтинга, а также из транспортно-логистической сферы и автобизнеса.

7% опрошенных рассказали, что увольнение случилось в связи с реорганизацией компании. Среди таких респондентов вновь лидируют представители сферы стратегии и консалтинга, а также высший менеджмент.

Всего 1% респондентов честно признались, что были уволены за невыполнение плана и рабочих задач. Остальные 10% сообщили, что увольнение имело иные мотивы, но не уточнили детали.