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Сергей Миронов: Надо бороться с бедностью, а не с пузырями на ипотечном рынке

26 марта 2021 11:24
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Сергей Миронов: Надо бороться с бедностью, а не с пузырями на ипотечном рынке

Ключевым фактором спроса на жильё должен быть стабильный рост доходов граждан, который позволял бы им регулярно улучшать жилищные условия, тогда не придется бояться ни ипотечных пузырей, ни обвала спроса на жильё после завершения льготных программ, глава партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов.

«Льготная ипотека принесла исторически низкие ставки по жилищным кредитам, но привела власти к вилке решений, каждое из которых ухудшает ситуацию: отказаться от программы означает лишить многих надежды на собственное жилье и ослабить экономическую активность, а продление программы приведет к взлету цен на жилье и повысит риски появления пузыря на рынке ипотеки. Оба варианта хуже. Чтобы решить жилищный вопрос, надо покончить с бедностью. Только тогда у нас будет и стабильный платежеспособный спрос на жилье, и стабильные цены», – сказал он.

«Медианная зарплата в стране около 30 тысяч рублей, то есть половина работающих граждан получает меньше этой суммы. Могут люди с такими зарплатами рассчитывать на улучшение жилищных условий? Нет, максимум возможностей при таких доходах – косметический ремонт в «хрущевке». При этом льготная ипотека поддержала строительство только в крупных городах, а за пределами мегаполисов людям не нужно новое жильё? Вывод: программа прошла мимо целевой аудитории», – констатировал политик.

«Льготной ипотекой еще могут воспользоваться два типа заемщиков: состоятельные граждане, для которых покупка квартиры – это инвестиция, и те, кто вынужден снимать жилье, не имея своего. Вторые восприняли программу как последний шанс приобрести квартиру, и лишать их этого шанса сейчас было бы неправильно. С другой стороны, застройщики злоупотребляют ситуацией и задирают цены на пустом месте. И чем больше разговоров о закрытии программы, тем быстрее растут цены, потому что для застройщиков закрывается окно возможностей нажиться на подскочившем спросе», – добавил он.

По его словам, выход из этой ситуации состоит не в том, чтобы отказываться от льготной ипотеки или наоборот безоговорочно её продлевать. «Программу надо точечно настраивать, в том числе за счет сдерживания цен, но это не главное. Главное – это реальная борьба с бедностью. Когда ни один работающий человек не сможет назвать себя бедным и большинство граждан смогут регулярно улучшать жилищные условия, тогда спрос на жильё будет стабильным и не будет зависеть от сиюминутных решений властей. Застройщики, уверенные в постоянном спросе, не будут задирать цены на пустом месте, а власти смогут не опасаться появления пузырей на ипотечном рынке», – сказал он.

«При этом, единой продуманной политики борьбы с бедностью в России по-прежнему нет. А все предложения экспертов сводятся к необходимости экономического роста. Это уже напоминает мультфильм про Масленицу: «Вот придет экономический – тогда и заживете!» Какой может быть экономический рост и уж тем более спрос на жилье, если половина работников не получают и 30 тысяч рублей в месяц? Надо ограничивать цены, поднимать пенсии, поднимать нижнюю планку зарплат до 50-60 тысяч рублей, и только будет и экономический рос, и спрос на жилье», – заявил Сергей Миронов.

Ранее в агентстве Standard & Poor’s (S&P) заявили, что подорожание жилья продолжится и в 2021 году, а притормозить рост цен может только сворачивание программы льготной ипотеки. Экспертам внушает опасение выдача кредитов низкодоходным группам населения, а также общее увеличение задолженности населения.

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