Сергей Миронов: Надо бороться с бедностью, а не с пузырями на ипотечном рынке

«Льготная ипотека принесла исторически низкие ставки по жилищным кредитам, но привела власти к вилке решений, каждое из которых ухудшает ситуацию: отказаться от программы означает лишить многих надежды на собственное жилье и ослабить экономическую активность, а продление программы приведет к взлету цен на жилье и повысит риски появления пузыря на рынке ипотеки. Оба варианта хуже. Чтобы решить жилищный вопрос, надо покончить с бедностью. Только тогда у нас будет и стабильный платежеспособный спрос на жилье, и стабильные цены», – сказал он. «Медианная зарплата в стране около 30 тысяч рублей, то есть половина работающих граждан получает меньше этой суммы. Могут люди с такими зарплатами рассчитывать на улучшение жилищных условий? Нет, максимум возможностей при таких доходах – косметический ремонт в «хрущевке». При этом льготная ипотека поддержала строительство только в крупных городах, а за пределами мегаполисов людям не нужно новое жильё? Вывод: программа прошла мимо целевой аудитории», – констатировал политик. «Льготной ипотекой еще могут воспользоваться два типа заемщиков: состоятельные граждане, для которых покупка квартиры – это инвестиция, и те, кто вынужден снимать жилье, не имея своего. Вторые восприняли программу как последний шанс приобрести квартиру, и лишать их этого шанса сейчас было бы неправильно. С другой стороны, застройщики злоупотребляют ситуацией и задирают цены на пустом месте. И чем больше разговоров о закрытии программы, тем быстрее растут цены, потому что для застройщиков закрывается окно возможностей нажиться на подскочившем спросе», – добавил он. По его словам, выход из этой ситуации состоит не в том, чтобы отказываться от льготной ипотеки или наоборот безоговорочно её продлевать. «Программу надо точечно настраивать, в том числе за счет сдерживания цен, но это не главное. Главное – это реальная борьба с бедностью. Когда ни один работающий человек не сможет назвать себя бедным и большинство граждан смогут регулярно улучшать жилищные условия, тогда спрос на жильё будет стабильным и не будет зависеть от сиюминутных решений властей. Застройщики, уверенные в постоянном спросе, не будут задирать цены на пустом месте, а власти смогут не опасаться появления пузырей на ипотечном рынке», – сказал он. «При этом, единой продуманной политики борьбы с бедностью в России по-прежнему нет. А все предложения экспертов сводятся к необходимости экономического роста. Это уже напоминает мультфильм про Масленицу: «Вот придет экономический – тогда и заживете!» Какой может быть экономический рост и уж тем более спрос на жилье, если половина работников не получают и 30 тысяч рублей в месяц? Надо ограничивать цены, поднимать пенсии, поднимать нижнюю планку зарплат до 50-60 тысяч рублей, и только будет и экономический рос, и спрос на жилье», – заявил Сергей Миронов. Ранее в агентстве Standard & Poor’s (S&P) заявили, что подорожание жилья продолжится и в 2021 году, а притормозить рост цен может только сворачивание программы льготной ипотеки. Экспертам внушает опасение выдача кредитов низкодоходным группам населения, а также общее увеличение задолженности населения.