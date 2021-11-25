Самарцы выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”

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В преддверии “Черной пятницы” маркетплейс Ozon опросил самарцев об их отношении к распродаже. 78% жителей города хотя бы иногда покупают товары со скидкой в “Черную пятницу”, а каждый девятый не пропустил ни одной акции. Более половины (62%) респондентов начинают копить деньги на покупки как минимум за месяц-два до большой распродажи.

Распродажи любят большинство самарцев, но одни посещают их часто, а другие — изредка, когда натыкаются на рекламу или планируют крупные покупки. Не пропускают ни одной “Черной пятницы” 11% респондентов из Самары.

Крупнейшую в году распродажу покупатели в первую очередь проводят на мультикатегорийных маркетплейсах — именно там ловят скидки 45% самарцев. Треть начинают заранее следить за рекламой распродаж, а еще 11% — добавлять интересующие их товары в корзину или в избранное. Еще 40% респондентов в “Черную пятницу” идут в специализированные онлайн-магазины, и только 15% ждут распродаж в оффлайновых торговых заведениях.

Чаще всего на больших распродажах самарцы покупают товары для дома (32%), мелкую бытовую технику (32%), товары для детей (25%), косметику (24%), крупную бытовую технику (23%). Жители города стараются в “Черную пятницу” закупиться впрок: каждый третий присматривает летнюю одежду и обувь на осенней распродаже, каждый четвертый делает большой запас товаров для дома, каждый пятый покупает со скидками подарки для будущих праздников, а каждый шестой — одежду для ребенка на вырост.

36% самарцев тратят в “Черную пятницу” в среднем 10-20 тыс. рублей, еще 39% оставляют на распродаже 20-30 тыс. рублей. Расстаться с более крупными суммами готовы лишь 6% респондентов. При этом более половины опрошенных признаются, что откладывают деньги, чтобы потратить их на распродаже: 56% начинают копить за месяц-два до “Черной пятницы”, а 5% делают сбережения в течение всего года.



В прошлую “Черную пятницу”, которая пришлась на 29 ноября 2020 года, оборот от продаж на Ozon в Самаре и области вырос в 2,8 раза относительно “Черной пятницы-2019”. Быстрее всего рос спрос на ювелирные изделия, офисную технику, крупную бытовую технику и товары для спорта. В топ самых продаваемых товаров в этот день попали тушь для ресниц, электрическая зубная щетка, игровой набор и новогодний бант.