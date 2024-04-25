У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки

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Авито Работа провела опрос 2 000 молодых россиян в возрасте от 18 до 25 лет и задала им вопросы об их опыте подработки. Аналитики выяснили, что опыт подработки есть у 76% молодых россиян. Причем в городах-миллионниках доля респондентов, у которых имеется опыт подработки, выше, чем по остальным городам, и составляет 82%.

Из тех, у кого есть опыт подработки, 37% опрошенных молодых людей чаще всего находят подработку по необходимости, когда нуждаются в дополнительных средствах. 26% участников опроса чаще находят подработку на время каникул, отпусков или праздников, а 18% часто берут подработку ситуативно, при появлении вдохновения или интереса к конкретному проекту или сфере. Ещё у такого же количества респондентов есть подработка или дополнительный доход на постоянной основе.

Самые распространенные сферы для подработки молодежи – общественное питание (11%), ремонт и строительство (10%), традиционная торговля (9%). Подработки, связанные с ремонтом и строительством, чаще берут респонденты мужского пола (18%). Девушки (12%) чаще подрабатывают в сфере традиционной торговли и в творческих профессиях (11%) — например, дизайне или копирайтинге.