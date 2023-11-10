Самарцы смягчили контроль над финансами, но нарастили объем сбережений

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Каждый второй самарец оценивает свой уровень финансовой грамотности как средний, высоким считает его каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина. В вопросе учета доходов и расходов горожане придерживаются нестрогого подхода, стараются планировать краткосрочные траты и иметь сбережения в размере 1—2 окладов. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

2 из 3 самарцев ведут личный финансовый учет: каждый второй примерно подсчитывает свои доходы и расходы, 13% — скрупулезно. Причем строгий учет доходов и расходов чаще всего ведут горожане с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (23%). Каждый третий не следит за своими доходами и тратами (34%).



72% респондентов планируют свои доходы и расходы: 34% рассчитывают свои финансы на срок до полугода, 20% — на полгода—год, 18% планируют траты на более длительный период. На большой срок финансы чаще остальных планируют мужчины (23%), на полгода—год — женщины (26%). На срок до года денежный план имеют и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (24%). 28% не планируют свои доходы и расходы.



В ситуации внезапного лишения всех источников доходов сбережений горожан в среднем хватит чуть больше чем на 4 месяца. 12% опрошенных хватит накоплений лишь на месяц. Жить на отложенные средства 1—2 месяца смогут 25% опрошенных, 3—6 месяцев — 9%. Благодаря финансовой подушке 8% смогут жить без доходов полгода—год, 6% — более года. 4 из 10 респондентов не имеют сбережений.



Уровень своей финансовой грамотности жители города чаще всего оценивают как средний (54%). Высокую компетентность в личных финансах имеют 23% горожан, низкую — 13%. В высоком уровне своей финансовой грамотности мужчины уверены больше женщин (28 и 19% соответственно). Но чаще всего так отвечали респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (25%).



Время проведения: 2—9 ноября 2023 года