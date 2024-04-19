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Самарцы рассказали, сколько готовы заплатить за дом мечты

19 апреля 2024 13:05
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Самарцы рассказали, сколько готовы заплатить за дом мечты

Абсолютное большинство россиян мечтают приобрести загородный дом, причем две трети — для постоянного проживания, показал опрос СберНПФ и Домклик. Почти половина желающих купить дом хотели бы сделать это до конца года. Дом мечты выглядит так: современный и с панорамными окнами, в 30 минутах езды от города. Треть россиян готовы заплатить за желанную недвижимость выше средней рыночной стоимости. Большинство (71%) взяли бы дом в ипотеку, а каждый четвертый на нее откладывает.

65% опрошенных хотят купить загородный дом. 23% сделают это, если позволят финансы. 8% уже владеют загородной недвижимостью, а 4% не хотят её приобретать. 76% россиян жили бы в частном доме постоянно, 21% ― только в летние месяцы. Купить такую недвижимость для инвестиций собираются 3% опрошенных.

Свыше половины (59%) респондентов, мечтающих о загородном доме, предпочли бы современный с панорамными окнами, 23% ― коттедж, 12% ― деревянный. Цели покупки недвижимости определяют и критерии её выбора. Россияне чаще предпочитают дом в населённом пункте с развитой инфраструктурой (56%). Уединение и близость к природе приоритетны для 17%. Столько же (17%) будет ориентироваться на предложения на рынке. Каждый десятый (10%) сообщил, что расположение не имеет значения: лишь бы дом нравился.

Комфортную дорогу до населённого пункта опрошенные оценили в 30 минут (59%). Вторым по популярности вариантом ответа стал интервал до одного часа (34%). 8% согласны добираться и дольше ― от 1,5 часа и более.

Заметная доля опрошенных рассчитывают реализовать свою мечту уже в скором времени. Почти половина (46%) купит загородный дом уже в этом году, а около трети (30%) — через 3−5 лет. При этом доля тех, кто намерен реализовать такой план в долгосрочной перспективе, тоже заметна — 19%.

Теги: Опрос

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