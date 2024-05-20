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Самарские компании оценили свою эффективность и рассказали, чего им не хватает, чтобы быть еще успешнее

20 мая 2024 09:27
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Самарские компании оценили свою эффективность и рассказали, чего им не хватает, чтобы быть еще успешнее

Служба исследований hh.ru провела опрос среди местных работодателей и выяснила, на каком уровне сейчас производительность труда в местных компаниях, какие инвестиции готов вкладывать бизнес, а также чего не хватает компаниям, чтобы быть еще успешнее.

Производительность труда в приоритете у каждой второй компании

Опрос показал, что сразу 40% компаний уже занимаются повышением производительности труда своих работников, причем делают это на постоянной основе. Примечательно, по сравнению с 2023 годом число таких активистов среди работодателей выросло сразу на 15%. Еще 8% компаний начали работать над своей эффективностью и обучать персонал несколько лет назад в связи с пандемией коронавируса.

7% компаний были вынуждены заняться повышением производительности труда в связи с началом СВО в 2022 году. Причем за год доля тех, кто вынужден перестраивать процессы из-за СВО выросла на 3%. Кроме того, 12% или каждая десятая опрошенная компания только начнёт внедрять программы по повышению производительности труда работников в этом году. А вот треть (29%) заявили, что для них эта тема не актуальна на данный момент.

Готов ли бизнес платить за производительность?

Исследование hh.ru показывает, что каждая третья компания (30%) планирует значительные финансовые вложения для повышения производительности труда в этом году. По сравнению с прошлым годом доля таких компаний выросла на 16%. Еще 22% не будут ни урезать, ни увеличивать бюджет. А вот 32% стараются использовать безбюджетные практики. Между тем 12% работодателей признались, что вынуждены в этом году сократить средства, связанные с повышением производительности труда.

Зачем это компаниям?

Основной причиной почему работодатели вынуждены повышать эффективность процессов, обучать новому персонал и внедрять новые технологии – рост затрат на персонал. Об этом заявили сразу 55% опрошенных компаний. Причем за год доля тех кто-то из-за кадрового дефицита вынужден придумывать новые решения выросла на 7%.

Рост конкуренции на рынке – вторая причина по популярности, которая заставляет компании улучшать процессы. Интересно, что в еще 45% повышением эффективности занимаются из-за личной позиции руководства. А вот 4% вынуждены повышать свою эффективность из-за давления регуляторов.

Чего не хватает компаниям, чтобы быть успешными?

В рамках опроса hh.ru 41% компании честно признались, что им не хватает знаний и компетенций, чтобы внедрять новые технологии и заниматься обучением работников. 40% посетовали, что не могут повысить производительности из-за нежелания рядовых работников.

Бюджета на хватает еще трети (36%) работодателей, причем за год доля таких выросла на 6%. 22% пожаловались на банальную нехватку времени. 9% заявили, что им не хватает гос. поддержки. Причем знают о национальном проекте «Производительность труда» сразу 40% опрошенных. В 32% компаний проблемы с повышением производительности труда из-за отсутствия поддержки со стороны руководства.

Теги: Опрос

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