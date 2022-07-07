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Самарская область получит федеральную поддержку для строительства трех котельных в Жигулевске

7 июля 2022 13:47
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Самарская область получит федеральную поддержку для строительства трех котельных в Жигулевске

В Жигулевске до конца 2023 года будет построено 3 новых котельных, что позволит кардинально улучшить качество теплоснабжения жилья более чем для 40% жителей города. 

Решение было принято сегодня, 7 июля, в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В ходе заседания Губернатор Дмитрий Азаров отстоял интересы жителей региона в вопросе получения финансирования на эти социально-значимые объекты. На строительство котельных из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд. рублей. 

Три новых модульных котельных (ул. Радиозаводская, ул. Магистральная, ул.Морквашинская) будут использоваться взамен старых, которые уже выработали свой ресурс и изношены более чем на 90%. Благодаря новым котельным для 22,4 тысяч жителей Жигулевска, это более 40% всего населения города, будет кардинально улучшено качество теплоснабжения. Работы начнутся уже в текущем году.

Напомним, в конце прошлого года Губернатор Дмитрий Азаров взял на особый контроль вопросы модернизации системы теплоснабжения Жигулевска. Из-за накопившихся проблем, которые не решались местными властями и ответственными структурами, и срыва отопительного сезона Губернатор уволил главу Жигулевска Сергея Федотова и руководителя унитарного предприятия, в чьем ведении находились объекты теплоснабжения. 

 

Теги: Дмитрий Азаров

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