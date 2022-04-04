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Самара заняла пятое место в топ-10 городов с наибольшим интересом к самозанятости

4 апреля 2022 10:49
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Самара заняла пятое место в топ-10 городов с наибольшим интересом к самозанятости

Аналитики маркетплейса для самозанятых Qugo.ru составили рейтинг городов России с самым большим количеством самозанятых исполнителей на платформе. Кроме того, на основе этих данных они представили портрет самозанятого самарца.  

По данным площадки, по степени интереса к самозанятости Самара заняла пятое место. В топ-3 вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. За ними по уровню популярности следуют Казань,Самара, Новосибирск, Набережные Челны, Екатеринбург, Волгоград и Ростов-на-Дону. 

Согласно исследованию, работу в качестве самозанятых чаще получают из Самары мужчины ― 91% от общего количества, женщины ― 9%. Это самый маленький процент женщин-исполнителей из топ-10 городов.  

Эксперты отмечают, что платформа вызывает наибольший интерес среди молодых жителей Самары из поколения зумеров в возрасте от 17 до 23 лет. Они составляют больше половины (67%) от общего количества.

Исполнители в возрасте 24-29 лет составляет 14% от общего числа, в возрасте 30-36 лет ― 10%, в возрасте 37-45 лет ― 7% и пользователи старше 45 лет ― 2%.

Генеральный директор Qugo Игорь Знак объясняет преобладающий интерес молодежи к платформенной занятости так: «В активную экономическую жизнь вступают представители поколения зумеров, для которых принятые у старших поколений стереотипы постоянной занятости и работы по найму не столь актуальны. Временные и гибкие рабочие места больше не кажутся чем-то неправильным, компании все чаще нанимают независимых подрядчиков вместо штатных сотрудников». 

По данным Qugo, средняя зарплата по России у мужчин в феврале 2022 года составила 21457 рублей. Женщины в среднем заработали по 16851 рублей. В список самых высокооплачиваемых предложений по России за 2022 год вошли специалист по программированию и разработке ПО, виртуальный помощник в поиске и обработке информации, специалист по грузоперевозкам и в сфере крупного строительства, ремонта автомобилей и эксперты по оказанию юридической помощи.

По данным платформы, средний по России доход в феврале 2022 года у исполнителей по составлению и проверке договоров составил 197 тысяч рублей. У специалистов по оказанию другой юридической помощи средний доход равен 160 тысячам рублей. У исполнителей по пассажирским перевозкам эта сумма меньше ― 60 тысяч рублей, у мастеров по сантехническим работам ― 64 тысячи. У мастеров по кровельным и фасадным работам средний доход равен 82 тысячам. Исполнители по расшифровке аудио- и видеозаписей в среднем заработали в феврале около 50 тысяч рублей.

“Сейчас самозанятые особенно востребованы в службах доставки, такси, EdTech, строительстве, ритейле, складской логистике и управляющих компаниях. В ближайшее время мы ждем увеличения спроса на самозанятых в сфере креативных индустрий. Ряды самозанятых пополнят нынешние фрилансеры: маркетологи, дизайнеры, иллюстраторы, пиарщики, журналисты, HR-специалисты и т.д. Другими словами, станет востребован не только самозанятый линейный персонал, как сегодня («синие воротнички»), а более квалифицированные исполнители — «белые воротнички»” - прокомментировал генеральный директор Qugo Игорь Знак. 

Платформа для самозанятых Qugo запустилась в ноябре 2020 года. Компания помогает автоматизировать расчеты между заказчиками и исполнителями заданий: юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Для того, чтобы найти и получить работу, необходимо зарегистрироваться на платформе, получить статус самозанятого, найти подходящее задание и откликнуться на него. 

Теги: Опрос

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