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Самара заняла 18 место, Тольятти – 23 в стране по росту предлагаемых заработных плат

14 апреля 2022 11:17
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Самара заняла 18 место, Тольятти – 23 в стране по росту предлагаемых заработных плат

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала изменения средних предлагаемых зарплат в крупных городах России. В целом по стране среднее предложение работодателей за год выросло на 2 522 рубля: с 50 258 рублей в марте 2021 года до 52 780 рублей в марте 2022 года.

Среди крупных городов страны Самара заняла 18 место по годовому приросту заплат. Так, в марте 2021 года местные компании в среднем предлагали 44 156 рублей, а в марте 2022 года – 46 625 рублей (то есть, увеличение составило 2 470 рублей). Тольятти оказался на 23 месте, здесь прирост составил 1 719 рублей.

Городами-лидерами по увеличению средних предлагаемых зарплат стали Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Иркутск и Новосибирск.

 

Теги: Опрос

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