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Региональный фонд развития промышленности поддержит 4 инвестпроекта, направленных на увеличение производства высокотехнологичной продукции

4 июля 2025 17:43
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В рамках одного из проектов предусмотрено расширение линейки производства крупногабаритных пластиковых деталей для автопрома.

В пятницу, 4 июля, Наблюдательным советом регионального фонда развития промышленности под председательством вице-губернатора Самарской области Вячеслава Романова были одобрены четыре инвестиционных проекта, направленные на увеличение производства новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение и производство автомобильных комплектующих.

В рамках одного из проектов предусмотрено расширение линейки производства крупногабаритных пластиковых деталей для автопрома. Самарские комплектующие будут использоваться в производстве российского электромобиля «Атом».

Целью реализации другого проекта является организация производства воздухоразделительных установок, применяемых на предприятиях пищевой, машиностроительной, химической, нефтехимической отрасли, а также в производстве радиоэлектронной промышленности.

Наблюдательным советом был также поддержан проект по серийному выпуску программно-аппаратных комплексов (ПАК) на основе технологий искусственного интеллекта. Самарская компания на приобретенном за счет средств займа оборудовании будет производить ПАК компьютерного зрения для мониторинга процессов и объектов, ПАК мониторинга инфраструктурных (SCADA) и протяжённых объектов с компонентами поддержки принятия решений.

Не менее важен поддержанный проект по расширению производства промышленных фильтров для воды для предприятий всех без исключения отраслей промышленности.

Напомним, что 22 апреля текущего года региональный фонд развития промышленности запустил шесть новых льготных программ финансирования, в основу которых легла программа социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, утвержденная в текущем году губернатором Вячеславом Федорищевым.

Программы направлены на поддержку ключевых отраслей промышленности, включая содействие в локализации производства автомобильных компонентов, стимулирование развития перспективных отраслей, включая производство беспилотных систем, а также наращивание производственной кооперации и повышение производительности труда. По указанным программам финансирования промышленные предприятия обрабатывающего сектора могут привлечь льготные займы от 5 млн. руб. до 60 млн. руб. по ставке от 2 до 6 % годовых на срок до 5 лет, также по программам предусмотрена отсрочка по оплате основного долга от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от программы финансирования. Обеспечением по займам может являться движимое и недвижимое имущество, а также банковские гарантии, при предоставлении которых для предприятий ставка будет снижена на 2 % годовых.

Для более масштабных инвестиционных проектов предусмотрена поддержка по совместным и федеральным программа финансирования ФРП, где сумма займа может достигать 2 млрд. руб., уровень процентных ставок от 1 до 5 % годовых, срок займа до 5 лет.

Теги: Самара

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