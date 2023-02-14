Работа с инвесторами в ОЭЗ «Тольятти» соответствует международным стандартам

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Деятельность управляющей компании особой экономической зоны «Тольятти» сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта. АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» получило сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015.



Документ подтверждает, что работа по привлечению инвесторов, а также по строительству и эксплуатации инфраструктуры в ОЭЗ ведется с учетом мировых практик. Аудит управляющей компании проходил в декабре 2022 года, в два этапа. «Система менеджмента эффективна и соответствует критериям аудита», - говорится в отчете, выданном аудиторами по итогам проверки.



Активное развитие в Самарской области инвестиционного и предпринимательского климата, ведущих инвестплощадок, создание условий для стабильной работы бизнеса – ключевые задачи в работе областного Правительства, обозначенные губернатором Дмитрием Азаровым.



«В своей работе с инвесторами мы руководствуемся принципами всесторонней, комплексной поддержки на каждом этапе реализации их проектов. Это и подбор наиболее актуальных мер поддержки, и помощь в регистрационных процедурах, и информационное сопровождение, и содействие в наборе сотрудников, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Резиденты ОЭЗ «Тольятти» получают готовую промышленную инфраструктуру, значительные налоговые льготы, режим свободной таможенной зоны, а также возможность предоставить управляющей компании строительство производственного корпуса. В Самарской области созданы одни из лучших в стране условий для бизнеса, инвесторы доверяют региону и выбирают его для реализации своих проектов», - заметил министр.



По итогам 2022 года общий объем инвестиций в ОЭЗ составил 10,5 млрд рублей. В декабре ОЭЗ «Тольятти» отмечена на федеральном уровне как площадка с наиболее развитой инфраструктурой.

Фото: департамент информационной политики СО