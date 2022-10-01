Продлён срок приема заявок на ежегодный конкурс компаний «Достояние губернии-2022»

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Об этом было заявлено в ходе регионального делового форума "Бизнес в новой реальности: тренды, стратегии, инструменты", который прошёл в Самаре в рамках конкурса 27 сентября.

Директор Самарского областного вещательного агентства Оксана Зубкова так оценила итоги мероприятия:

- Форум стал продолжением конкурса "Достояние губернии", целью которого была демонстрация достижений предпринимателей Самарской области жителям нашего региона и страны. Конкурс получил признание и бизнес-сообщества, и потребителей. Мы предоставили новую площадку для общения, которая объединила руководителей предприятий, представителей деловых сообществ и власти. Здесь предприниматели могут поделиться опытом, обсудить, что находится в фокусе их внимания в данный период времени, с какими проблемами они сталкиваются. В диалоге всегда проще находить новые решения и партнеров.

По результатам многое удалось, полученные отзывы это подтверждают, а инициативы предпринимателей нами уже услышаны. Мы, как организаторы конкурса "Достояние губернии", продляем срок приема заявок от компаний до 10 октября 2022 года.