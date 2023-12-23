Правительство РФ обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур

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Для стабилизации цен правительство РФ обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Об этом 23 декабря сообщается в соответствующем постановлении на сайте кабмина, пишут "Известия".

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т», — говорится в документе.

Решение принято для наращивания предложения на внутреннем рынке, что поспособствует стабилизации цен на мясо курицы.

Между тем Минсельхоз ведет работу по снижению цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, 20 декабря в ведомстве сообщили, что стоимость картофеля, свинины, мяса кур и ряда других продовольственных товаров отметилась снижением. Мясо кур подешевело на 1,1%.