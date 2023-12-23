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Правительство РФ обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса кур

23 декабря 2023 16:31
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Решение принято для наращивания предложения на внутреннем рынке, что поспособствует стабилизации цен на мясо курицы.

Для стабилизации цен правительство РФ обнулило на 2024 год таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур. Об этом 23 декабря сообщается в соответствующем постановлении на сайте кабмина, пишут "Известия".

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тыс. т», — говорится в документе.

Решение принято для наращивания предложения на внутреннем рынке, что поспособствует стабилизации цен на мясо курицы.

Между тем Минсельхоз ведет работу по снижению цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, 20 декабря в ведомстве сообщили, что стоимость картофеля, свинины, мяса кур и ряда других продовольственных товаров отметилась снижением. Мясо кур подешевело на 1,1%.

Теги: Россия

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