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Повышение или индексацию зарплат в Самаре ждут 42% работающих

6 декабря 2022 09:24
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Повышение или индексацию зарплат в Самаре ждут 42% работающих

Число самарцев, которые рассчитывают на повышение заработной платы, составляет почти половину от опрошенных. Работодателей, планирующих пересмотр окладов, меньше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и сотрудников из города.

31% работодателей поделились планами повышения или индексации зарплат персонала в ближайшее время.  В 47% компаний не планируется пересмотр окладов. В то же время 25% работодателей сообщил, что повышение заработных плат прошло менее 6 месяцев назад, в 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.

Количество сотрудников, мечтающих об увеличении зарплат, растет третий год подряд. Опрос показал, что на повышение своего уровня заработка сегодня надеются 42% респондентов, особенно те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц.

Время проведения: 19 ноября — 5 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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