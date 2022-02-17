Порядка 40% работников Самарской области рассказали о доходе менее 30 тысяч рублей в месяц

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Самарской области в начале 2022 года и выяснила, ведут ли они учет своих расходов, доходов и сбережений.

Ежемесячный доход 15% респондентов региона составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Еще 41% опрошенных из Самарской области заявили об уровне дохода от 30 до 50 тысяч рублей.

3% работников признались, что получают свыше 100 тысяч рублей в месяц (причем среди мужчин таких 18%, а среди женщин – 8%). Такие респонденты преобладают среди высшего менеджмента, в строительстве и в ИТ-сфере.

Ещё 41% опрошенных сообщили о ежемесячных доходах в пределах 30 тысяч рублей, чаще всего это студенты и начинающие специалисты, работники образования и науки, а также административный персонал.

Половина (53%) жителей региона всегда ведут учет своих расходов, доходов и сбережений, 37% делают это иногда, а 10% считают это необязательным. Наиболее внимательны к своим финансам высший менеджмент, бухгалтеры и рабочий персонал, менее всего – представители научно-образовательной сферы.

50% из тех, кто следит за своими финансами, фиксируют свои доходы и траты через мобильный банк, 23% пользуются заметками в телефоне, 17% - таблицей Excel. Специальным приложением с функцией контроля и аналитики доходов и расходов пользуются только 10%. У 14% - альтернативные методы учета расходов (самые популярные ответы в этой категории – «на бумаге» и «в голове»).